Qué pasa en Instagram si das "me gusta" a una foto y lo borrás al instante

Eliminar esa interacción no siempre evita que la otra persona se entere de lo ocurrido.

Dar un "Me gusta" por accidente en una publicación vieja de Instagram es una de las situaciones más incómodas para muchos usuarios. La reacción suele ser inmediata: quitar el "like" lo antes posible con la esperanza de que nadie lo haya visto. Sin embargo, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, explicó que eliminar esa interacción no siempre evita que la otra persona se entere de lo ocurrido.

Según el directivo, el resultado depende de cómo reciba las notificaciones el destinatario. En algunos casos, el rastro del "Me gusta" desaparece por completo; en otros, puede quedar una breve evidencia que alcance para delatar el accidente.

Qué ocurre cuando borrás un "Me gusta" en Instagram

Cada vez que un usuario marca con un "Me gusta" una foto o un video, Instagram envía una notificación al propietario de esa publicación. Mosseri explicó que existen dos tipos de avisos: la notificación interna de la aplicación y la notificación "push", que aparece directamente en la pantalla del celular.

Si el usuario elimina el "Me gusta" apenas se da cuenta del error, Instagram puede borrar la notificación que aparece dentro de la app. En ese escenario, si la otra persona todavía no revisó la sección de Actividad, es probable que nunca llegue a enterarse de lo sucedido.

La situación cambia con las notificaciones push. Una vez que el aviso fue enviado al sistema operativo del teléfono, Instagram ya no tiene la capacidad de eliminarlo. Por eso, si el destinatario tiene activadas estas alertas y mira el celular en ese momento, podría ver el nombre de quien dio el "Me gusta", aunque luego la interacción haya sido eliminada.

De qué depende que descubran el "like" accidental

Todo está relacionado con la configuración de notificaciones y con el momento en que el destinatario revise su dispositivo. Si las notificaciones push están desactivadas o la persona no llega a ver la pantalla de bloqueo, es posible que nunca note el error. Pero si el aviso aparece y es visto a tiempo, el "Me gusta" accidental habrá dejado una huella, aunque solo sea por unos segundos.

Instagram puede borrar la notificación que aparece dentro de la app, pero no las "push".

Mosseri aclaró que, por cuestiones técnicas, Instagram no puede borrar las notificaciones push que ya fueron enviadas al teléfono. Si pudiera hacerlo, aseguró, la plataforma lo implementaría.

Qué recomienda Instagram

Frente a este escenario, el CEO de Instagram aconseja navegar con cuidado, especialmente al revisar publicaciones antiguas de otras personas. Aunque borrar el "Me gusta" de inmediato sigue siendo la mejor opción, no existe una garantía absoluta de que el destinatario no haya alcanzado a ver la notificación en su celular.