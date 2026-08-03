Esperó que termine el Mundial: Messi rompió el silencio sobre la fake news de LUZU sobre su papá

Messi rompió el silencio sobre la fake news de LUZU sobre su papá.

Tras el escándalo que protagonizó Florencia Peña en Luzu TV al anunciar la fake news sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el canal decidió desvincular por completo a la actriz y el fundador de la plataforma, Nicolás Occhiato, quedó envuelto en un supuesto problema judicial. Lejos de que la polémica terminara, el conductor reveló que mantuvo un diálogo con el futbolista a raíz de lo ocurrido.

Florencia Peña en Luzu TV.

Asimismo, el conductor de Nadie Dice Nada contó que habló con Messi para pedirle disculpas por el episodio y explicó que la situación quedó aclarada entre ambos. Además, el jugador le dio "Me gusta" a una publicación del programa en Instagram. En ese contexto, la cuenta oficial del ciclo compartió una captura de ese momento y decidió destacarla en sus redes sociales.

Luego de todo esto, el episodio volvió a generar repercusión en las redes sociales y reavivó el debate sobre lo ocurrido durante la transmisión en vivo. A pesar de que Nicolás Occhiato negó en varias oportunidades que el caso hubiera llegado a una instancia judicial, Florencia Peña no volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema.

El escándalo de Flor Peña en Luzu TV

Luego del escándalo a raíz de anunciar una noticia no confirmada, Nicolás Occhiato aseguró que Florencia Peña quedó totalmente desvinculada de Luzu luego de este incidente: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Sin embargo, el hecho se agravó aún más con la llegada del comunicado oficial de la familia Messi. Asimismo, explicaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Luego de esto, el abogado de Flor, Fernando Burlando, aseguró: “Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.