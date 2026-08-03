Jonatan Viale reveló cuáles son los apodos que le puso Milei a Victoria Villarruel: "C..."

Jonatan Viale reveló cuáles son los apodos que le puso Milei a Victoria Villarruel.

El periodista ultra oficialista Jonatan Viale expuso la creciente tensión en el gobierno y repasó tanto las duras descalificaciones recibidas por la vicepresidenta Victoria Villarruel como las contundentes respuestas que la funcionaria dirigió hacia Javier Milei, los dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados.

"Traidora, golpista, peronista, facha, casta, nena resentida, bestia, destituyente...", comenzó enumerando el periodista sobre los calificativos vertidos contra la figura vicepresidencial.

A continuación, detalló cómo se desató la contraofensiva de Villarruel: "Y empezó a responder. Ahora empezó a responder. A Milei le responde 'loco', le dice 'tengo una genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y en el exterior'. Lo trata de desequilibrado mental".

El quiebre definitivo y la proyección electoral

Para el periodista afín a Javier Milei, el verdadero trasfondo del conflicto radica en la confirmación de las aspiraciones electorales de la Vicepresidenta: "Pero el daño mayor no son las palabras, sino los hechos. Houston, tenemos un problema. Pichetto acaba de confirmar lo que se presumía: Villarruel compite, Villarruel sale a la cancha. ¿Será Villarruel-Pichetto? ¿Será Villarruel-Moreno? Qué sé yo".

En ese sentido, Viale evaluó el costo político que este espacio propio le podría significar al Gobierno: "¿Cuánto mide? ¿4, 5, 6, 7, 8, 3? No importa. Ese pequeño electorado de derecha, nacionalista, católico, promilitar, le puede hacer daño a La Libertad Avanza".

Finalmente, el conductor fue tajante respecto al estado de la alianza gobernante y repasó la seguidilla de episodios que derivaron en la fractura irreparable: "¿Se puede recuperar la relación? De ninguna manera. Esto es información: se rompió toda la relación".

Santilli contra la vicepresidenta

Días pasados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cruzó duramente a la vicepresidenta luego de sus dichos sobre el presidente Javier Milei. "Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita", lanzó el ministro coordinador.

En una entrevista con Radio La Red, Santilli respondió sobre los dichos de Villarruel, que había expresado a través de su cuenta de X que sentía "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

La titular del Senado aludía a publicaciones de X de la diputada nacional Lilia Lemoine, en las que sostenía que su par Marcela Pagano y la Vice estaban vinculadas políticamente y en contra del Presidente. La alusión a Milei era por que el Jefe de Estado había republicado los dichos de la ex cosplayer.

Como sea, Santilli minimizó el comentario de la titular del Senado: "Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común", afirmó.el ministro coordinador, que luego sentenció: "Le voy a restar importancia a lo que dice. Tiene otra agenda la vicepresidenta. Creo que no es tema, nadie le presta atención".