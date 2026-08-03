La serie mexicana de 10 capítulos que conquista Netflix con una drama familiar

Netflix sumó a su catálogo "El otro padre", una serie mexicana que combina drama familiar, secretos del pasado y una carrera contrarreloj para salvar la vida de una joven.

Protagonizada por Silvia Navarro y Erik Hayser, la producción gira en torno a una familia cuya historia cambia por completo cuando una enfermedad obliga a revelar una verdad que permaneció oculta durante dos décadas.

Con una trama centrada en los vínculos familiares y la paternidad, la serie explora las consecuencias de una mentira sostenida durante años y las decisiones que deben tomar sus protagonistas frente a una situación límite.

¿De qué se trata "El otro padre"?

La historia sigue a Maca, una madre cuya vida da un giro inesperado cuando su hija Julieta necesita con urgencia un trasplante de riñón. Durante los estudios médicos para encontrar un donante compatible, la familia descubre que Ricardo, el hombre que la crió, no es su padre biológico. Ese hallazgo obliga a buscar a Emilio, un antiguo amor de Maca, cuya aparición reabre heridas y conflictos del pasado.

A partir de ese momento, la serie muestra cómo dos familias quedan atravesadas por un mismo secreto mientras intentan encontrar una solución para salvar la vida de Julieta. En el proceso salen a la luz viejas traiciones, decisiones difíciles y vínculos que se ponen a prueba.

La ficción pone el foco en temas como la identidad, la paternidad, el perdón y los lazos familiares más allá de la biología. En una entrevista con la agencia EFE, el actor Erik Hayser señaló que la serie busca reflexionar sobre "las paternidades cercanas, sensibles y responsables", más allá del vínculo de sangre.

El elenco está encabezado por Silvia Navarro y Erik Hayser, acompañados por Azul Guaita, Ana Serradilla, José María de Tavira y Raúl Méndez. La producción está disponible en Netflix y se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países de América Latina durante sus primeros días de estreno.

Ficha técnica de "El otro padre"