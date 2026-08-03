Estrenos de Prime Video en agosto 2026: las mejores series y películas que llegan

"Reacher" estrena una cuarta temporada. (Crédito de foto: Prime Video)

El catálogo de Prime Video se prepara para un agosto de 2026 cargado de emociones fuertes, apuestas de alto presupuesto y el esperado regreso de varias de sus producciones más aclamadas por la audiencia. Durante las próximas semanas, la plataforma de streaming desplegará una oferta específica para captar la atención de distintos perfiles de espectadores, desde los apasionados del suspenso policial hasta quienes buscan relatos de supervivencia e intriga contemporánea.

"Caminando con el diablo", película de estreno. (Crédito de foto: La Canica Films)

Estrenos destacados de agosto en Prime Video

Reacher: Jack Reacher vuelve a la carga en una nueva entrega que consolida a la serie como uno de los pilares de acción más sólidos del ecosistema digital. Manteniendo intacta la esencia de las celebradas novelas de Lee Child, la trama sumerge al exinvestigador militar en un complot internacional donde la fuerza física y la astucia táctica vuelven a ser sus principales armas. Con secuencias de combate impecablemente diseñadas, la producción promete un buen rato de entretenimiento para sus seguidores.

Sterling Point: la historia traslada a una aparente e idílica comunidad costera donde el lujo, el aislamiento y las dinámicas de poder entre sus residentes marcan el ritmo cotidiano. Sin embargo, detrás de esa fachada pulcra y apacible se esconde un denso entramado de secretos familiares, ambiciones corporativas y tensiones no resueltas.

Carrera de bestias: ambientada en un entorno altamente hostil donde las ambiciones desmedidas chocan directamente con la naturaleza humana, la serie plantea un relato directo sobre la supervivencia en su estado más puro. A través de una cinematografía impecable y personajes dominados por impulsos extremos, la propuesta aborda el dilema moral de hasta dónde se puede llegar para triunfar en un contexto sin reglas.

Con estas tres cartas fuertes a la cabeza de la cartelera, Prime Video refuerza su músculo de entretenimiento para este período, y asegura mantener una conversación constante semana a semana entre la crítica especializada y la amplia comunidad global de espectadores.

Lista de estrenos por fecha (Agosto 2026)

1 de agosto Diarios de motocicleta (película) Fargo (película) Hércules (película) Timadoras compulsivas (película)

3 de agosto JFK: Caso revisado (película)

5 de agosto Sterling Point (serie) Red de mentiras (película) Only You (película) Pinocho: La verdadera historia (película) Reencuentro en París (película) Un último favor (película)

7 de agosto Carrera de bestias (película)

8 de agosto Buena suerte, pásalo bien, no mueras (película)

