Llegó Gemini Spark a la región: qué es, cómo funciona y cómo activarlo en tu dispositivo

Fuente: Rosario3.

Google amplió el lanzamiento de Gemini Spark, su agente de inteligencia artificial capaz de operar de manera autónoma las 24 horas del día, y confirmó que la herramienta ya está disponible para los usuarios de Latinoamérica. El asistente había debutado inicialmente en Estados Unidos durante Google I/O 2026, en mayo pasado.

Un asistente que sigue trabajando sin conexión

A diferencia de los chatbots tradicionales, Gemini Spark no se limita a responder una consulta puntual y listo: puede seguir ejecutando tareas durante horas o incluso días hasta cumplir un objetivo. Esto es posible porque el sistema no corre de forma local en el teléfono ni en la computadora, sino en una máquina virtual dentro de la infraestructura de Google, lo que le permite seguir funcionando aunque el dispositivo esté apagado o bloqueado.

Qué tareas puede resolver

Spark funciona sobre el modelo Gemini 3.6 Flash y se conecta de forma nativa con aplicaciones de Google como Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, YouTube y Google Maps. Además, incorpora el protocolo Model Context Protocol (MCP), que le permite vincularse con servicios externos como Canva, OpenTable e Instacart.

Entre sus funciones más destacadas están:

Organizar correos electrónicos y archivos en Drive

Crear documentos y presentaciones

Coordinar reuniones a través del calendario

Programar tareas recurrentes, como revisar la bandeja de entrada todos los lunes

El sistema puede aprender comportamientos personalizados mediante las llamadas "Skills", aunque las acciones consideradas de mayor riesgo siguen necesitando una aprobación explícita del usuario antes de ejecutarse.

Quién puede acceder y cuánto cuesta

El acceso a Gemini Spark está reservado, por ahora, a los suscriptores de los planes Google AI Ultra y Pro, siendo el primero el que ofrece la experiencia completa junto con mayor almacenamiento en la nube y límites de uso más amplios. La expansión internacional del agente había comenzado a mediados de junio en la mayoría de los países donde opera Gemini, con la excepción de mercados como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur, por cuestiones regulatorias todavía pendientes.