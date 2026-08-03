Actúa Mel Gibson y es uno de los títulos más vistos de Prime Video: de qué trata Temporada de sangre

Mel Gibson protagoniza el filme Temporada de Sangre.

Temporada de Sangre es un largometraje estadounidense de acción y suspenso estrenado en 2025, dirigido por RJ Collins a partir de un guion elaborado por Adam Hampton y con el protagonismo de Mel Gibson. La narrativa sigue la experiencia de un hombre de hábitos solitarios y su hija adolescente quienes, tras rescatar y curar a una mujer gravemente herida, quedan atrapados en un cerco de violencia y venganza impulsado por una organización delictiva.

La historia se centra en Bowdrie "Bo", un hombre de carácter reservado que lleva una existencia tranquila en una zona boscosa y aislada del estado de Oklahoma junto a su hija Tag. La joven creció en ese entorno retirado tras la muerte de su madre cuando apenas tenía tres años de ella.

La rutina del hogar se interrumpe durante una jornada de pesca en la que Tag divisa en la corriente del río a una mujer con impactos de bala, abandonada en el agua. Aunque el primer impulso de Bo es evitar cualquier complicación externa que altere su aislamiento, ambos deciden trasladarla a su cabaña para brindarle asistencia médica de emergencia.

Una vez restablecida, la víctima revela que se llama January y explica las circunstancias de su ataque: ella y su amiga Lizzie fueron secuestradas y sometidas a torturas por integrantes de la Hermandad, un cartel criminal asociado a un peligroso delincuente conocido como Alejandro. El objetivo del grupo era obtener información sobre el paradero de la pareja de Lizzie, un antiguo colaborador de la organización. Tras el posterior hallazgo del cadáver de Lizzie río abajo, Bo y Tag deciden mantener a January oculta en la propiedad para protegerla de la persecución de la banda criminal.

Mel Gibson.

Elenco de Temporada de caza

Mel Gibson as Bowdrie

Shelley Hennig as January

Sofia Hublitz as Tag

Jordi Mollà as Alejandro

Scarlet Rose Stallone as Lizzie

Intercambiados, una opción para ver en Netflix

Intercambiados (Swapped), largometraje estadounidense de animación, fantasía y comedia de aventuras estrenado en 2026, registra un elevado nivel de reproducciones en la plataforma Netflix. La obra cuenta con la dirección de Nathan Greno y la producción de Skydance Animation, el guion fue redactado por John Whittington, Christian Magalhaes y Robert Snow, partiendo de un argumento concebido por los dos últimos en colaboración con Greno y Adam Karp.

Con un reparto de voces en inglés encabezado por Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado, la historia se sitúa en una isla dentro de un valle inundado que alberga criaturas híbridas de origen vegetal y animal. El centro de la narrativa sigue a Ollie, un joven Pookoo cuya inclinación a explorar el exterior contrapone las advertencias fijadas por su entorno familiar.