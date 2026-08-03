Soledad Silveyra contó en El Trece el problema de salud que padece: “Hace seis meses que estoy con esto"

Soledad Silveyra fue invitada a La Noche de Mirtha y reveló el problema de salud que atraviesa hace un tiempo.

Durante una emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), Soledad Silveyra aprovechó su participación en la mesa de Mirtha Legrand para hablar abiertamente sobre su estado de salud. En ese contexto, la actriz contó que atraviesa un problema físico que afecta su movilidad y explicó cómo comenzó esta situación.

Asimismo, reveló que a sus 74 años está teniendo dificultades para caminar con normalidad y dio a conocer el diagnóstico que recibió: “Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Cuando Beto Brandoni y yo estábamos haciendo ¿Quién es quién?, los dos solitos en el escenario durante un año y medio y con una relación fantástica, volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija”.

Luego, la actriz y exjurado de ShowMatch explicó cómo se produjo el accidente que derivó en sus actuales problemas de salud: “Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable”.

Finalmente, Silveyra contó que continúa con un tratamiento para intentar aliviar los dolores: “Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura. Me pongo un parche porque me iba a quedar sin estómago y me alivia mucho. Tengo que hacer gimnasia, poner voluntad, pero es complicado”.

La Noche de Mirtha por El Trece

El histórico ciclo de El Trece, La Noche con Mirtha, se emite en vivo todos los sábados a las 21:30 horas. Con su clásico formato de cenas y debates políticos, culturales y de actualidad, la destacada conductora argentina se mantiene como protagonista los fines de semana liderando una de las mesas más importantes del espectáculo y la opinión pública junto a invitados de honor.