Celebra la Fiesta del Buñuelo y queda a 2 horas de CABA: el pequeño pueblo rural que deberías conocer

Celebra la Fiesta del Buñuelo y queda a 2 horas de la ciudad de Buenos Aires: el pueblo rural para una escapada

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires, hay uno que celebra la Fiesta del Buñuelo Artesal, tiene solo 1200 habitantes y se posiciona como el destino clave para una escapada de desconexión: Del Carrill. Se trata de una pequeña localidad rural dentro del partido de Saladillo que celebrará sus sabores regionales el próximo fin de semana.

Así será la Fiesta de Buñuelo Artesanal en Del Carril

La primera edición de la Fiesta del Buñuelo se realizará los próximos sábado 8 y domingo 9 de agosto desde las 10 hs en el Club Social y Deportivo de Del Carril y en la plaza principal de la localidad, con entrada libre y gratuita.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un evento que reúne sabores caseros, espectáculos, actividades recreativas para toda la familia y hasta un concurso para elegir al buñuelo más creativo, donde las personas con las recetas más originales recibirán premios.

Qué otras cosas se pueden hacer en Del Carril, el pequeño pueblo rural de Saladillo

Ubicado a 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a solo 28 kilómetros de la ciudad cabecera de Saladillo, Del Carril mantiene sus tradiciones intactas y cuenta con muchísimas joyas turísticas para conocer durante el fin de semana.

Se trata de un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la gran ciudad en un entorno natural y tranquilo, ya que conserva la tranquilidad perfecta para descansar y recargar energías.

Su casco urbano mantiene el clásico trazado alrededor de la plaza San Martín, donde en pocas cuadras se concentran la delegación municipal, la comisaría, la parroquia y el club, que invita a recorrer el pueblo a pie y descubrir cada uno de sus rincones. Uno de sus sitios más visitados es la parroquia María Madre Purísima, cuya construcción comenzó a fines de la década de 1940 y fue inaugurada oficialmente en 1953.

Del Carril se encuentra a solo dos horas y 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires

También se destaca que el predio de la antigua estación ferroviaria representa el alma de Del Carril. La estación nació con la llegada del tren en 1884 e impulsó el crecimiento de la localidad, transformándola en un importante punto de encuentro para los habitantes de la región. Aunque los servicios ferroviarios dejaron de funcionar hace años, el lugar conserva viva esa memoria y hoy se resignifica como un espacio comunitario donde funcionan una biblioteca, un Centro de Actividades Infantiles, una calesita y distintas actividades recreativas para toda la familia.

Más allá de su patrimonio histórico, el destino también ofrece propuestas para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. A 4 kilómetros del centro se encuentra el arroyo Saladillo, un lugar ideal para pasar el día, pescar, hacer picnic o disfrutar de un camping rodeado de paisaje rural. El acceso puede realizarse por un pintoresco camino de tierra que conecta con Roque Pérez o desde la Ruta Nacional 205.

Además de la Fiesta del Buñuelo, durante el año se realizan encuentros tradicionales como El Redomón, en junio, y Listo el Pollo, en octubre, que convoca a los amantes de la gastronomía y las costumbres criollas.