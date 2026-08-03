Accidentes fatales en Corrientes: cuatro muertos y múltiples heridos por choques en la Ruta Nacional 14

Un fatídico fin de semana se vivió en la provincia de Corrientes luego que ocurrieran tres brutales accidentes de tránsito en la Ruta Nacional 14. La secuencia de siniestros, concentrada en un tramo de apenas 140 kilómetros entre las localidades de Alvear y Gobernador Virasoro, dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y múltiples heridos.

El primer siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 627, en inmediaciones de la localidad de Alvear. Al aproximarse a una curva, el conductor de un automóvil ejecutó una maniobra sumamente arriesgada que lo llevó a cruzarse de carril. La imprudencia desencadenó una colisión en cadena entre dos camiones que circulaban por la zona, provocando el vuelco de uno de los transportes de gran porte.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara del sistema de grabado automático de un vehículo que transitaba en sentido contrario. Gracias a ese video, se pudo constatar el momento exacto en el que la arriesgada maniobra derivó en la violenta colisión. Como resultado del impacto, tres ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron asistidos de urgencia: uno de ellos debió quedar en observación médica en el Hospital de General Alvear.

El segundo episodio ocurrió en jurisdicción del paraje Desiderio Sosa, a unos 35 kilómetros de Santo Tomé. Un automóvil Ford Fiesta, que se desplazaba en sentido sur-norte, colisionó de frente contra un camión bitrén cargado con arena que venía desde Ituzaingó. En el auto viajaban cuatro vecinos oriundos de La Cruz con destino a Apóstoles, Misiones, donde planeaban participar de un encuentro nacional e internacional de motociclismo.

Según detalló Infobae, la violencia del choque destruyó por completo el habitáculo del rodado menor, requiriendo un complejo e intenso operativo de rescate por parte de personal policial, que no pudieron salvar a las víctimas: en el lugar fallecieron Héctor Fabián Pintos (41) y Joel Sebastián Escalante (17). Mientras que Julio Salvador Piedrabuena (22) se encuentra en estado grave en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé y Renzo Sebastián Pintos (18) permanece internado con pronóstico reservado.

Tras el impacto, el chofer del bitrén no se detuvo y se dio a la fuga. Esto motivó un despliegue policial que culminó horas más tarde con la localización y detención del conductor, identificado como Omar Agustín Rojas (24), quien quedó alojado en una dependencia policial.

Madrugada trágica en Virasoro: murieron dos jóvenes tras el choque entre una moto y una camioneta

El tercer siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en cercanías del Parque San Alonso, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro. Pasada las dos de la madrugada, una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal sobre el corredor vial, lo que dejó un saldo de dos personas muertas en el acto.

El choque involucró a una motocicleta Honda CG Titán de color negro y a una camioneta Toyota de color blanco. El vehículo menor circulaba en sentido norte-sur, mientras que el utilitario se desplazaba en dirección opuesta. Debido a la magnitud del impacto, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos y sus cuerpos quedaron sobre la banquina. Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Jorge Daniel Fernández, de 25 años, y su acompañante, una adolescente de 17 años, ambos con domicilio en la zona.

El utilitario era conducido por otra menor de la misma edad que viajaba acompañada por otras dos personas. Los tres ocupantes de la camioneta presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Virasoro. Ante la condición de menor de la conductora, tomó intervención el Juzgado de Menores de la circunscripción junto con la fiscalía de instrucción en turno, desde donde se ordenaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Los tres siniestros se produjeron en una traza que conductores y vecinos de la región señalan de forma recurrente por sus condiciones de infraestructura: baches, falta de mantenimiento y deficiencias en la calzada que la convirtieron en uno de los caminos con mayor siniestralidad del país. El tramo entre Alvear y Gobernador Virasoro es conocido popularmente como la "ruta de la muerte".