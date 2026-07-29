Corrientes: Valdés reconoció una mejora en la coparticipación, pero postergó anuncios salariales

De acuerdo con las proyecciones presupuestarias, los recursos destinados a la provincia superaron la barrera de los $200 mil millones en lo que va de julio.

El gobernador correntino Juan Pablo Valdés aseguró este miércoles que los ingresos federales a las arcas correntinas “mejoraron y marcan una tendencia”. Sin embargo, confirmó que no habrá anuncios de mejoras salariales a los empleados públicos por el momento.

El mandatario provincial confirmó que los fondos provenientes de la coparticipación federal muestran “signos de recuperación” en el arranque del segundo semestre. De acuerdo con las proyecciones presupuestarias, los recursos destinados a la provincia superaron la barrera de los $200 mil millones en lo que va de julio.

Al ser consultado por la prensa local sobre si esta mejora de ingresos impulsaría anuncios de mejora salarial, la respuesta del mandatario provincial fue cautelosa: “Vamos a esperar por los anuncios. Necesitamos que se consolide la tendencia”, sostuvo.

De esta manera, confirmó que la posibilidad de aplicar el tercer tramo de recomposición salarial en septiembre continúa dentro del abanico de opciones, aunque supeditada a que los índices de coparticipación sigan la senda del crecimiento.

En ese sentido, hizo alusión al incremento del 10% de junio pasado al asegurar que “Corrientes fue una de las pocas provincias que dio un aumento como ese”.

Valdés se reunió con Caputo en Casa Rosada: ¿Cuáles fueron los reclamos?

Hace poco más de una semana, el gobernador Valdés se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada. Entre los ejes prioritarios del reclamo se destacó la profunda brecha en la liquidación de las regalías producidas por la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El jefe del Ejecutivo provincial contrapuso el monto percibido por Corrientes respecto de lo liquidado a jurisdicciones vecinas como Misiones y Entre Ríos.

"Hoy nosotros estamos reclamando cerca de $2.000 millones más por mes, que es lo que corresponde en comparación con lo que están cobrando otras provincias. Vemos cómo logran invertir y bastante a través de las regalías de la energía, y a nosotros nos pagan algo mínimo teniendo en cuenta que la represa alimenta a cinco provincias", cuestionó el mandatario de acuerdo a lo detallado por Perfil.

La agenda que presentará la comitiva correntina incluyó además la solicitud del respaldo soberano de la Nación ante organismos multilaterales de crédito —como el BID, FONPLATA y la CAF— para encarar obras de integración regional. Entre los proyectos estratégicos figuran la conexión internacional entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay) y el viaducto entre Alvear e Itaquí (Brasil).

Valdés insistió en una solución definitiva para la conservación de la avenida 3 de Abril, tramo urbano del Corredor Belgrano en la capital provincial, tras haber acordado una prórroga de contingencia hasta el mes de agosto.

"Hay alguien que está cobrando el peaje por este corredor y necesitamos que se haga cargo del mantenimiento. Todos saben del deterioro que sufre esta arteria con el tránsito de más de 3.500 camiones diarios que la destruyen", enfatizó el mandatario sobre la arteria de jurisdicción nacional.