Las transferencias a provincias volvieron a caer en julio y fue el peor registro en 20 años

Las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias volvieron a mostrar una fuerte contracción durante julio y profundizaron la pérdida de recursos que reciben los distritos por fuera de la coparticipación. Según un informe de Politikon Chaco elaborado en base a datos de Presupuesto Abierto e INDEC, los envíos alcanzaron los 98.611 millones de pesos en el séptimo mes del año, lo que representa una caída real del 68,6% respecto de julio de 2025 y constituye el peor registro para ese mes desde, al menos, 2005.

En el acumulado entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas totalizaron 738.201 millones de pesos y acumularon una disminución real interanual del 62,8%, también el peor desempeño para ese período desde que comienza la serie analizada por la consultora. La caída refleja una menor asistencia discrecional y por programas específicos hacia las administraciones provinciales, en un contexto en el que los gobernadores vienen reclamando por la reducción de fondos nacionales destinados a educación, infraestructura, salud y otros servicios.

Durante julio, la distribución estuvo concentrada en pocos conceptos. La Universalización de la Jornada Extendida explicó 34.821 millones de pesos, equivalente al 35,3% del total mensual; los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron 30.000 millones de pesos, el 30,4%; y las transferencias a cajas previsionales provinciales alcanzaron los 14.000 millones de pesos, un 14,2%. En conjunto, estos tres programas representaron cerca del 80% de los recursos girados durante el mes.

El comportamiento de los ATN volvió a mostrar una dinámica particular. Luego de dos meses sin distribución, mayo y junio, el Gobierno nacional retomó estos envíos en julio con transferencias por 30.000 millones de pesos repartidas entre seis provincias: Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, con 5.000 millones de pesos para cada una. Sin embargo, el monto distribuido representó apenas el 26,3% del fondo constituido durante el mes, que alcanzó los 114.193 millones de pesos según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

La administración de estos fondos se convirtió en uno de los puntos de tensión entre la Nación y las provincias. Los ATN forman parte de un mecanismo previsto para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos subnacionales, pero su distribución depende de decisiones del Poder Ejecutivo nacional. En el acumulado de enero a julio, se repartieron 151.000 millones por este concepto, equivalente al 20% del total de transferencias no automáticas del período. Según el informe, el fondo acumuló una recaudación de 690.851 millones de pesos, por lo que permanecieron sin distribuir 539.851 millones.

La reducción también impactó sobre las cajas previsionales provinciales. En julio solo La Pampa y Neuquén recibieron fondos por este concepto, con 10.000 millones y 4.000 millones de pesos respectivamente. El informe señala que otros distritos con convenios vigentes, como Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chubut y Corrientes, no recibieron pagos durante el mes, una situación que se suma a lo ocurrido en junio, cuando apenas Corrientes había percibido recursos. De esta manera, para esas jurisdicciones se acumularon dos meses de deuda por este concepto.

La distribución territorial también mostró diferencias marcadas. La provincia de Buenos Aires fue el principal destino de los fondos de julio, con 19.181 millones de pesos, equivalente al 19,5% del total. Casi la totalidad de esos recursos correspondió a la Universalización de la Jornada Extendida, que explicó el 95% del desembolso recibido por el distrito. Le siguieron La Pampa, con 10.184 millones de pesos, y Santa Fe, con 10.099 millones. Entre esas tres provincias concentraron cerca del 40% de los envíos del mes. La comparación interanual muestra que la caída no fue homogénea entre los distritos. Mientras algunas provincias registraron incrementos reales vinculados a fondos específicos o a una baja base de comparación, quince jurisdicciones tuvieron retrocesos en términos reales. Entre ellas, tres presentaron caídas superiores al 90%, según el informe.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, principal receptora en términos nominales durante julio, los fondos implicaron una reducción real del 58,9% respecto del mismo mes del año anterior. La Ciudad de Buenos Aires registró una caída aún mayor, del 99,5%, mientras que distritos como Santiago del Estero, Salta y La Rioja también tuvieron fuertes descensos.

El acumulado del año confirma una retracción generalizada. Buenos Aires recibió 148.600 millones de pesos entre enero y julio, el 20,1% del total distribuido, aunque con una caída real interanual del 58,3%. Detrás se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, con 93.895 millones de pesos, y Entre Ríos, con 59.098 millones de pesos. En conjunto, los cinco principales receptores —Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe— concentraron una parte significativa de los recursos girados durante el período.

El informe también compara la situación actual con el período previo al cambio de gestión nacional. Frente a enero-julio de 2023, las transferencias no automáticas acumuladas en 2026 se ubicaron un 83,2% por debajo en términos reales, con todos los distritos mostrando bajas. La Rioja registró la mayor disminución, con una caída real del 99%, mientras que siete provincias presentaron reducciones superiores al 90%.