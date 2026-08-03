A Daniel Lagostena, condenado a 22 años de prisión por el homicidio de Erica Soriano, le concedieron una reducción de un año y tres meses en su pena bajo la figura del estímulo educativo. La familia de la víctima ya apeló la decisión, por lo que la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora tendrá que resolver si confirma o revoca el beneficio en los próximos días. La medida fue tomada por el juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino , que tuvo en cuenta los estudios y cursos que Lagostena realizó mientras permanece detenido en la cárcel de Olmos. Sin embargo, la resolución fue cuestionada por la querella, que sostiene que el beneficio desnaturaliza el espíritu de la ley y favorece a un condenado que jamás colaboró con la Justicia.

"Lagostena es un psicópata, siempre intentó burlar a la Justicia"

El abogado de la familia de Erica, Marcelo Mazzeo, explicó que el beneficio no debería aplicarse en este caso porque el condenado nunca mostró señales de arrepentimiento ni aportó información sobre el destino de la víctima. "Lagostena viene pidiendo este tipo de beneficios hace rato y siempre se lo denegaron, pero ahora están haciendo una interpretación poco feliz de la ley", sostuvo el letrado. Para Mazzeo, el estímulo educativo fue pensado para quienes demuestran un verdadero proceso de reinserción social y no simplemente para quienes acumulan certificados de estudio. "El estímulo educativo está solo para aquel que se resocializa, que se arrepiente o dice la verdad, y este no es el caso", subrayó. Y agregó: "Acá le están dando una reducción de casi 16 meses de condena solo por hacer un par de cursitos".

Mazzeo fue todavía más contundente al describir la conducta del condenado. "Lagostena es un psicópata, siempre intentó burlar a la Justicia de todas las maneras" , sostuvo. Para la familia de Erica, ese recorrido académico no alcanza para justificar una reducción de pena cuando todavía sigue sin respuesta el principal interrogante del caso. "Lagostena hizo todo lo posible por salir impune de este homicidio y todavía sigue ocultando dónde está su cuerpo" , remarcó Mazzeo, quien insistió en que el condenado nunca colaboró con la investigación ni brindó información que permita cerrar una de las búsquedas más emblemáticas de los últimos años.

El crimen de Erica Soriano y la condena a 22 años de prisión

Daniel Lagostena fue condenado el 12 de julio de 2018 a 22 años de prisión por el homicidio de Erica Soriano en concurso real con aborto. La investigación determinó que el crimen ocurrió entre la noche del 20 de agosto de 2010 y la tarde del día siguiente, cuando la joven, embarazada, fue vista por última vez. Aunque su cuerpo nunca apareció, la Justicia concluyó que fue asesinada y que, después de cometer el crimen, el asesino habría quemado sus restos. Lagostena fue condenado por el homicidio de la joven, pero nunca se encontró su cuerpo, lo que agrega un elemento de dolor y frustración para la familia que sigue buscando respuestas.

Los estudios que realizó Lagostena en prisión para acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, Lagostena acreditó una serie de estudios formales y cursos realizados durante su detención. Entre ellos, figura la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136 (2022-2024) , el Profesorado de Sociología en la Universidad de La Plata (ingreso en 2019, 10 materias aprobadas) y la Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata (ingreso 2021, 11 materias aprobadas). Además, completó cursos de Manipulación de Alimentos, Cocina, Programación web y de dispositivos móviles, Montador electricista domiciliario, Habilidades digitales, Panadería, Confección de bolsos y mochilas y Maestro pizzero y rotisero (este último aún en curso). También participó en talleres de braille, apoyo escolar, guitarra, lectura y escritura, efemérides, expresión musical, masculinidades, historia, arte y plástica. Esta amplia lista de certificaciones fue el argumento que utilizó el juez para conceder el beneficio.

El impacto de la reducción de la pena en la fecha de liberación

De quedar firme el estímulo educativo, Lagostena podría acceder a la libertad asistida el 1 de septiembre de 2028, más de un año antes de la fecha prevista originalmente, que era el 1 de diciembre de 2029. La libertad condicional continúa fijada para el 1 de junio de 2030 , mientras que el vencimiento total de la pena está previsto para el 1 de octubre de 2037. La familia de Erica Soriano espera que la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revoque el beneficio y que la Justicia no premie con una salida anticipada a un condenado que, según la querella, "jamás colaboró con la investigación ni mostró arrepentimiento" . La decisión final podría llegar en los próximos días y definir el futuro de un caso que aún duele en la memoria de quienes buscan justicia por Erica Soriano.