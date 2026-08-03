“Murió en las primeras horas de esta mañana”: dolor por la muerte de un querido cantante a los 56 años

Un reconocido cantante sufrió una trágica muerte a raíz de una fuerte caída en su moto.

El reconocido cantante irlandés Glen Hansard falleció este miércoles 29 de julio a los 56 años. Según informaron medios locales, la tragedia ocurrió luego de que perdiera el control de su moto y sufriera una fuerte caída en Lucan, una localidad ubicada en las afueras de Dublín.

Por su parte, la policía local confirmó que recibió el aviso de una colisión en la que estuvo involucrado un único vehículo, poco antes de las 4:30 de la madrugada. Aunque el músico fue asistido de inmediato por los servicios de emergencia, falleció poco tiempo después a causa de las heridas sufridas en el accidente.

En ese sentido, la agencia que representaba al cantante, ATC Management, publicó un comunicado en el que expresó: “Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió en las primeras horas de esta mañana tras un accidente de tráfico en Dublín”.

El recorrido artístico de Glen Hansard

Glen Hansard nació en 1970 en Ballymun, un barrio ubicado en Dublín. Tras abandonar la escuela a temprana edad, comenzó a tocar música en las calles de la ciudad y, en 1990, fundó la banda The Frames. Poco tiempo después dio el salto al cine al protagonizar The Commitments (1991), la película dirigida por Alan Parker que narra la historia de una banda de soul integrada por jóvenes de clase trabajadora en Dublín.

Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó en 2007 con el estreno de Once, la película dirigida por John Carney en la que Hansard interpretó a un músico callejero que entabla una relación creativa y romántica con una pianista checa.

Glen Hansard en Once.

Al año siguiente, en la ceremonia de los Premios de la Academia de 2008, Hansard e Irglová obtuvieron el Oscar a la Mejor Canción Original por “Falling Slowly”, el tema principal de la película. Más tarde, la adaptación teatral de Once, con libro de Enda Walsh y dirección de John Tiffany, se estrenó en Broadway en 2012 y ganó ocho Premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical.