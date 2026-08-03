Recitales y conciertos en agosto 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Rosalía en un recital de Buenos Aires. (Crédito de foto: Trigo Gerardi)

Este agosto de 2026 se consolida como un mes clave para la agenda de música en vivo en la Argentina. La cartelera cultural combina giras internacionales de gran escala, leyendas del rock nacional, bandas emergentes y exponentes populares que convocan multitudes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintos puntos del interior del país, con fechas destacadas en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

Usted Señalemelo se presentará en Rosario. (Crédito de foto: Usted Señalemelo)

Artistas, fechas y escenarios confirmados

Ysy A: Buenos Aires (CABA) : 2 de agosto - C Art Media.

Joaco Burgos: Buenos Aires (CABA) : 4 de agosto - Teatro Coliseo.

Rosalía: Buenos Aires (CABA): 4, 5 y 8 de agosto - Movistar Arena.

Estación Sur y Centenario: B uenos Aires (CABA): 6 de agosto - Konex.

Francisco Bochatón + Gigio González: Buenos Aires (CABA): 6 de agosto - Strummer Bar.

Muerdo: Buenos Aires (CABA): 6 de agosto - Niceto Club; Ciudad de La Plata: 9 de agosto - Ciudad de Gatos.

Carín León: Buenos Aires (CABA): 7 de agosto - Movistar Arena.

Dante Spinetta: Ciudad de La Plata : 7 de agosto - Teatro Ópera de La Plata.

Miedo Puro + El Pibe Materia: Ciudad de La Plata: 7 de agosto - Ciudad de Gatos.

Camionero: Rosario : 8 de agosto - Centro Cultural Güemes.

Greeicy : Bu enos Aires (CABA): 8 de agosto - Movistar Arena.

Niña Lobo: Buenos Aires (CABA): 8 de agosto - La Tangente.

Juana Aguirre: Bu enos Aires (CABA): 9 de agosto - Teatro Coliseo.

Serú Girán (por David Lebón y Pedro Aznar): Buenos Aires (CABA): 9 de agosto – Movistar Arena; Tucumán: 18 de agosto – Teatro Mercedes Sosa.

El Kuelgue: Buenos Aires (CABA): 13 y 14 de agosto - Movistar Arena; Santa Fe (Rosario): 21 de agosto - Anfiteatro Municipal; Mendoza: 28 de agosto - Arena Maipú.

Bestia Bebé: Buenos Aires (CABA) : 14 de agosto - Niceto Club.

Emmanuel Horvilleur: Buenos Aires (CABA) : 15 de agosto - C Art Media.

Usted Señalemelo: Rosario : 16 de agosto - Bioceres Arena.

La Konga: Buenos Aires (CABA): 17 de agosto - Movistar Arena; Santa Fe: 25 de agosto – Club Unión.

Diles que no me maten: Buenos Aires (CABA): 19 de agosto - Club Cultural Bula.

Mugre : Buenos Aires (CABA): 20 de agosto - Niceto Club.

Rawayana: Buenos Aires (CABA): 20 y 21 de agosto - Movistar Arena.

Bandalos Chinos: Buenos Aires (CABA): 21 de agosto - C Art Media.

Carca y Mostruo!: Ciudad de La Plata: 21 de agosto - C Art Media.

Los Besos: Rosario : 8 de agosto - Distrito Siete; Ciudad de La Plata: 22 de agosto - C Art Media.

Arcángel: Buenos Aires (CABA): 28, 29 y 30 de agosto - Movistar Arena.

Venta de entradas y recomendaciones

Las localidades para los espectáculos programados durante el mes de agosto se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales asignados por cada recinto (como Movistar Arena, Ticketek, La Tangente y Quality Espacio). Ante la alta demanda que han tenido los recitales en los últimos años, la recomendación va por realizar las compras con antelación y recurrir únicamente a las billeteras y plataformas autorizadas para asegurar la validez de los tickets.