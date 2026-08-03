Netflix se la juega y reconstruye uno de los crímenes más impactantes de Brasil 

Netflix incorporó a su catálogo de 2026 "Elize: Sombras de una mujer", un thriller psicológico brasileño basado en uno de los casos policiales que más conmocionó al gigante sudamericano en la última década.

La película, protagonizada por Lorena Comparato, está inspirada en la historia de Elize Matsunaga, condenada por el asesinato y descuartizamiento de su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, en 2012.

A diferencia de un documental o una reconstrucción judicial, la producción apuesta por una mirada de ficción centrada en el deterioro de la relación de pareja y en los conflictos emocionales que precedieron al crimen. El largometraje se estrenó el 22 de julio y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países.

¿De qué se trata "Elize: Sombras de una mujer"?

La película sigue a Elize, una exdama de compañía que intenta construir una nueva vida tras casarse con un empresario millonario. Sin embargo, la aparente estabilidad de la pareja comienza a resquebrajarse cuando descubre reiteradas infidelidades de su marido, situación que desencadena un progresivo deterioro de la relación.

Inspirada en el caso de Elize Matsunaga, la producción no busca reproducir de manera exacta los hechos judiciales. El guionista Raphael Montes y la coguionista Mariana Torres construyen un thriller psicológico que explora las decisiones, tensiones y conflictos internos de la protagonista antes del crimen. La dirección estuvo a cargo de Felipe Vellas.

El elenco está encabezado por Lorena Comparato, junto a Henrique Kimura, Denise Weinberg, Gustavo Falcão, Julia Shimura y Miwa Yanagizawa.

La historia está basada en el crimen ocurrido en mayo de 2012, cuando Elize Matsunaga asesinó a su esposo, Marcos Matsunaga, heredero de una de las principales empresas alimenticias de Brasil, y luego descuartizó el cuerpo para ocultar el hecho. El caso conmocionó al país y generó una amplia cobertura periodística, además de documentales y otras producciones audiovisuales.

Ficha técnica de "Elize: Sombras de una mujer"