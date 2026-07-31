El thriller de acción de solo 6 capítulos ideal para maratonear el fin de semana

Desde su llegada a la plataforma, "GIGN: Unidad de élite" logró posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix en distintos mercados y se consolidó como uno de los estrenos destacados del mes de julio.

La oferta de series cortas en las plataformas de streaming sigue creciendo y una de las producciones que más repercusión ganó en los últimos días es "GIGN: Unidad de élite", una ficción francesa de apenas seis episodios que combina acción, suspenso y operaciones militares.

Estrenada en Netflix el 22 de julio, la miniserie se convirtió rápidamente en una de las más vistas del catálogo y se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia que pueda verse en un solo fin de semana.

¿De qué trata "GIGN: Unidad de élite", el thriller de acción para maratonear el fin de semana?

La serie sigue a David Caron, un experimentado oficial del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), la unidad táctica de élite de Francia. Cuando está a punto de retirarse del servicio, un ataque sin precedentes contra su equipo cambia por completo sus planes y lo obliga a encabezar una peligrosa misión mientras enfrenta episodios de su propio pasado.

Creada por Julien Leclercq y Sylvain Caron, la producción combina operativos antiterroristas, rescates de rehenes y conflictos personales, con un ritmo sostenido a lo largo de sus seis capítulos, cuya duración oscila entre los 40 y los 55 minutos.

El elenco está encabezado por Tomer Sisley en el papel de David Caron. Lo acompañan Guillaume Gouix, Tristan Zanchi, Thierry Neuvic, Judith El Zein, Grégori Derangère, Kévin Azaïs, Marley Duboscq, Nelly Lawson y Leanna Chea.

La historia se desarrolla en un contexto marcado por amenazas terroristas y operaciones de alto riesgo, aunque también dedica espacio a las consecuencias que ese tipo de trabajo tiene en la vida personal de los integrantes de la unidad. La combinación de escenas de acción con elementos de intriga es uno de los rasgos que caracterizan a la producción.

Desde su llegada a la plataforma, "GIGN: Unidad de élite" logró posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix en distintos mercados y se consolidó como uno de los estrenos destacados del mes de julio.

Ficha técnica de "GIGN: Unidad de élite"