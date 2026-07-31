Boca Juniors le ganó a O'Higgins en penales y clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026: el resumen del partido.

Boca Juniors sufrió pero clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026: a pesar de la derrota por 1 a 0 frente a O'Higgins en Chile, el 'Xeneize' se impuso por 4 a 3 en la tanda de penales y logró meterse en el cuadro principal de la fase eliminatoria del certamen. El delantero argentino Francisco González fue el autor del único gol del encuentro y Lautaro Blanca definió la serie desde los doce pasos a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena.

En la próxima instancia, Boca enfrentará a Recoleta FC (Paraguay), que finalizó primero de su grupo por encima de Santos de Brasil y San Lorenzo de Almagro. Mientras tanto, continuará su participación en el Torneo Clausura 2026 el próximo domingo 2 de agosto cuando visite a Newell's Old Boys en Rosario.

Video: así fue el gol de O'Higgins en el complemento para empatar la serie contra Boca

A los 72 minutos de partido, el delantero argentino Francisco González aprovechó un rebote a la salida de un lateral tras un flojo despeje de Nicolás Figal y puso el 1 a 0 a favor del conjunto chileno.

El resumen de la clasificación de Boca Juniors a octavos de la Copa Sudamericana 2026

El único gol del partido en tiempo reglamentario había sido marcado por el delantero Francisco González, a los 27 minutos de la segunda parte. Después del tanto del local, el 'Xeneize' tuvo un par de ocasiones muy claras en búsqueda del empate que no pudo capitalizar: el juvenil Leonel Flores estrelló un remate contra el travesaño y Tomás Aranda también contó con dos tiros que fueron atajados de manera espectacular por el arquero Omar Carabalí.

Ya en los penales, para Boca convirtieron el mediocampista Leandro Paredes, el delantero Miguel Merentiel y los defensores Nicolás Figal y Lautaro Blanco, quien definió la serie. Por su parte, con la clasificación en la línea, el volante Tomás Aranda la quiso picar en su remate pero Carabalí contuvo su remate.

Por su lado, en el local marcaron el propio González, el delantero Arnaldo Castillo y el defensor Miguel Brizuela, pero el atacante Thiago Vecino envió su disparo por encima del travesaño y el lateral Luis Pávez no pudo superar al arquero Álvaro Montero.

Las formaciones de O'Higgins y Boca Juniors

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.