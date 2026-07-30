Ucrania dice que un misil ruso entró en el espacio aéreo polaco durante la noche

Equipos de emergencia se desplegaron tras la caída de un presunto misil de crucero ruso en Polonia.

Un ​misil de crucero ruso entró durante la noche en el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, según declaró este ‌jueves el ministro de Asuntos ‌Exteriores de Ucrania, después de que las autoridades polacas encontraran un cráter y restos esparcidos por un campo tras conocerse reportes de una explosión.

Polonia movilizó aviones de combate para proteger su espacio aéreo después de que los ataques aéreos rusos mataran al menos a ocho personas en la vecina Ucrania, incluida una en Kiev, la capital, en ataques que ​se extendieron hasta la ⁠ciudad occidental de Leópolis.

"Durante la noche, un misil de crucero ruso ‌Kh-101 cruzó la frontera con Polonia como parte del ataque ⁠masivo de Rusia contra Ucrania, violando el ⁠espacio aéreo de la OTAN", escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, en la red social X.

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Polonia aún no ha confirmado oficialmente ⁠de qué objeto se trataba, limitándose a indicar que las investigaciones ​siguen en curso. La embajada rusa en Varsovia ‌no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

"Se detectó un objeto no ⁠identificado que se desplazaba hacia el oeste en el espacio aéreo polaco", dijo el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en X, y añadió que desapareció de los radares poco después de su ​avistamiento, a las ‌3:40 de la madrugada, hora local (0140 GMT).

Un helicóptero Mi-24 que se dirigió a la última posición del objeto para verificar y confirmar los datos del radar localizó el probable lugar del accidente, añadió.

"La tripulación de un helicóptero localizó el probable lugar ⁠del impacto del objeto en una zona sin urbanizar cerca de la localidad de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin."

El cráter que quedó tenía unos 10 metros de ancho, añadió el Ministerio del Interior en X. Según las autoridades locales, se encontraba en terrenos agrícolas a unos 2 kilómetros de las viviendas.

La policía de la región de Lublin dijo haber recibido un aviso de ‌una fuerte explosión en el distrito de Biłgoraj, entre las localidades de Tarnawa-Kolonia y Biskupice.

"Los agentes descubrieron un cráter y restos dispersos de un objeto no identificado en un campo situado a unos 2 km de los edificios más cercanos, entre las localidades", añadió la policía en X.

Las sirenas sonaron ‌en Lublin durante unos minutos para alertar de posibles ataques rusos, según informaron medios de comunicación.

El primer ministro, Donald Tusk, se dirigía al lugar de los ‌hechos y anunció que ⁠había creado un equipo especial de coordinación.

"Se está llevando a cabo una investigación para determinar qué tipo de objeto ​cayó cerca de Tarnawa-Kolonia", escribió el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en X.

Con información de Reuters