Turquía detiene a otro alcalde de la oposición y a decenas de sospechosos acusados de corrupción

Vista general de las zonas residenciales y comerciales de Ankara

La policía turca detuvo el jueves al alcalde de ‌la oposición del ‌distrito de Etimesgut, en Ankara, y a otros 51 sospechosos en el marco de una investigación por corrupción, según informó el Ministerio del Interior.

• El alcalde Erdal ​Besikcioglu fue ⁠uno de los 37 empleados ‌municipales detenidos tras la redada ⁠policial llevada a ⁠cabo en el ayuntamiento, situado al oeste de Ankara. Se dictaron órdenes ⁠de detención contra un total ​de 55 sospechosos, entre ‌ellos 18 directivos de ‌empresas, según informó el ministerio. ⁠Tres sospechosos seguían en busca y captura.

• Se trata de un nuevo paso en una ​campaña judicial ‌sin precedentes contra los ayuntamientos gobernados por la principal oposición al presidente Tayyip Erdogan.

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• El ministerio señaló que la ⁠investigación abarca acusaciones que incluyen pertenencia a una organización delictiva, malversación, soborno, extorsión, fraude en la contratación pública y abuso de funciones.

• El miércoles, la policía detuvo al alcalde ‌de la oposición del distrito de Üsküdar, en Estambul, junto con otras cinco personas, por presuntas irregularidades en los permisos de construcción y ocupación.

• ‌La oposición ha rechazado la oleada de acusaciones desde 2024 y afirma ‌que las ⁠investigaciones tienen motivaciones políticas. El Gobierno sostiene que el ​poder judicial es independiente.

Con información de Reuters