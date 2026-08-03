Un portal bajo tierra y un búnker soviético: el videojuego argentino de terror psicológico que tenés que probar

Fuente: Steam.

El videojuego, desarrollado por el estudio argentino FromSouthGames, se lanzó el 29 de julio en Steam y ya generó ruido entre los fanáticos del terror psicológico local. La premisa combina ciencia ficción, atmósfera opresiva y una ambientación que recuerda a un búnker soviético, todo alrededor de un descubrimiento que nadie termina de entender del todo.

De qué se trata Below, Rusted Gods

En el juego, el jugador se pone en la piel de un operador encargado de supervisar a un escuadrón de soldados que desciende hacia un abismo recién descubierto bajo tierra, algo parecido a un portal hacia territorios inexplorados. La misión oficial es simple: monitorear el progreso del equipo, garantizar su seguridad y recolectar datos sobre lo que vayan encontrando a medida que avanzan.

Tu única conexión es la radio

Desde su búnker, el jugador cuenta con un monitor de estado, un radar y una radio para escanear distintas frecuencias, herramientas que sirven para guiar a los soldados a medida que se adentran en la oscuridad. El propio juego advierte que la comunicación se va a volver cada vez más esporádica a medida que el escuadrón avanza, mientras empiezan a detectarse anomalías extrañas cuya naturaleza permanece completamente sin explicación.

Ficha técnica y disponibilidad

Below, Rusted Gods pertenece a los géneros de aventura, simulación e indie, y combina elementos de terror psicológico con mecánicas de gestión y exploración en primera persona. El juego ya había mostrado una demo jugable en 2024, que sirvió como primer adelanto de su atmósfera y su sistema de comunicaciones antes del lanzamiento completo. Ya está disponible para Windows a través de Steam, con soporte de idioma en español latinoamericano.