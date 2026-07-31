Furor en redes: cómo jugar a "Tu vieja vs El Dibu", el videojuego viral que es tendencia en Argentina

Controlás a una anciana que debe intentar convertirle un gol a Emiliano Martínez para liberar a su hijo de la cárcel.

"La Vieja contra el Dibu" pasó de ser un chiste interno de un programa de streaming a convertirse en uno de los juegos virales argentinos del momento. Desarrollado por Gugui Muzzio, el minijuego gratuito toma una de las bromas más populares de Paren la Mano y la transforma en una experiencia interactiva que ya circula por redes sociales y suma cada vez más jugadores.

Disponible directamente desde el navegador, sin necesidad de descargas ni registros, La Vieja contra el Dibu enfrenta a una anciana con Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero de la Selección Argentina. La propuesta apuesta por el humor absurdo: el objetivo es intentar convertir un gol mientras el campeón del mundo hace todo lo posible para evitarlo. Su mecánica sencilla y su fuerte vínculo con la cultura de internet hicieron que el juego se volviera viral en cuestión de días.

De un meme de Paren la Mano a un videojuego

El origen del proyecto está en Paren la Mano, el programa de streaming de Vorterix conducido por Luquita Rodríguez, donde las bromas y los chistes improvisados suelen trascender la pantalla y convertirse en memes compartidos por la audiencia.

Entre esas ocurrencias apareció una idea totalmente insólita: "¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?". El dispartado planteo fue rápidamente adoptado por la comunidad del programa. Como ocurre con muchos fenómenos de internet, el meme comenzó a circular por redes sociales y despertó el interés de los seguidores, que empezaron a imaginar cómo sería jugar esa situación.

Fue entonces cuando un desarrollador argentino decidió convertir la broma en realidad. El responsable del proyecto es el usuario de Twitter @guguimuzzio, quien compartió el juego a través de sus redes sociales y recibió una rápida respuesta por parte de la comunidad del programa. Su trabajo permitió que uno de los memes más recordados del programa trascendiera el streaming y se transformara en una experiencia interactiva.

En lugar de dejar el chiste como una simple referencia del programa, creó un videojuego web inspirado en ese universo y lo publicó para que cualquiera pudiera jugarlo de manera gratuita desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Lo podés jugar directamente en este link.

Cómo es el juego La Vieja contra el Dibu

La Vieja contra el Dibu es un minijuego de habilidad en el que los jugadores controlan a una anciana que debe intentar convertirle un gol a Emiliano "Dibu" Martínez para liberar a su hijo de la cárcel. Con controles simples y partidas de pocos minutos, la propuesta apuesta por el humor y el absurdo.

Un chiste en Paren la Mano desembocó en un videojuego real.

La mecánica es muy sencilla, lo que facilita que cualquiera pueda jugar en pocos segundos:

Controlás a la vieja , que debe patear la pelota hacia el arco.

, que debe patear la pelota hacia el arco. El Dibu Martínez actúa como arquero e intenta atajar todos los remates.

actúa como arquero e intenta atajar todos los remates. El objetivo es engañar al arquero y convertir la mayor cantidad de goles posible .

. La dificultad aumenta a medida que avanzás, ya que el Dibu responde cada vez mejor a los disparos y exige mayor precisión y timing por parte del jugador.

Más allá de su simplicidad, La Vieja contra el Dibu refleja una tendencia cada vez más común en internet: las comunidades digitales ya no solo consumen memes, sino que también los convierten en videojuegos. En este caso, un chiste nacido al aire encontró una segunda vida gracias al desarrollo independiente de Gugui Muzzio y al entusiasmo de miles de fanáticos que hicieron del juego un nuevo fenómeno viral argentino.