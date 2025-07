Qué le dijo Baby Etchecopar a Luquitas Rodríguez.

Baby Etchecopar es uno de los periodistas más reconocidos que en la actualidad, desempeña sus labores en A24 y Radio Rivadavia. En las últimas horas, estuvo en el centro de la escena por una serie de declaraciones contra el creador de contenidos y conductor de Vorterix, Luquitas Rodríguez, en el marco del evento "Párense De Manos" que se llevará adelante a fines del 2025. "¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?", lanzó.

En Basta Baby, el programa que conduce por Radio Rivadavia, el periodista de 72 años se hizo eco del evento de boxeo "Párense De Manos" que organiza Luquitas Rodríguez y su equipo desde el 2022. El streamer deslizó que él podía ser una buena opción para que se suba al ring, y si bien no fue un comentario con malas intenciones, Etchecopar no se lo tomó nada bien y salió con los tapones de punta.

Baby Etchecopar cruzó a Luquitas Rodríguez: qué dijo

"Es una falta de respeto que estos pendejos de mierda digan que yo voy a hacer catch. ¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?", lanzó sin tapujos. "No, chicos, no se equivoquen. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto", agregó.

En ese momento, sacó a relucir sus años de trayectoria en los medios alegando que él juega "en Primera" desde hace mucho tiempo, sin importar que Luquitas Rodríguez, con Paren La Mano, es uno de los creadores de contenido más influyentes de la actualidad. "No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años", dijo. A pesar de haberlo encasillado como "youtuber", Rodríguez no solo produce el evento "Párense De Manos", sino que conduce el ciclo por Vorterix y es el director artístico de la emisora perteneciente a Mario Pergolini.

En última instancia, Baby reforzó su disconformidad respecto al comentario de Luquitas Rodríguez, quien había imaginado al periodista subirse al ring como con tantas otras personalidades tanto de la televisión como de la farándula o de la música. "Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga 'che, ¿hacemos una lucha entre Baby y...?', ¿quién sos, pelotudo?", sentenció.