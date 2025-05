En su afán por seguir escalando en el podio de los opinadores que se tiran encima de la granada, Jonatan Viale volvió a hacer lo que mejor le sale: un papelón. Esta vez fue en Radio Rivadavia, donde disparó sin filtro que “cuando gobierna el peronismo cae una especie de mierda tóxica del cielo”, intentando hacer una comparación con la popular serie El Eternauta, del ahora odiado por los libertarios Ricardo Darín.

La frase no se quedó ahí. Viale, visiblemente inspirado por alguna tormenta personal, siguió: “Se quedan todos en las casas: los actores sindicalistas, los gerentes de la pobreza se quedan encerrados. No hay marchas, no hay paros, no hay llanto, no hay queja. Pero sí hay algo: una profunda hipocresía”.

El papelón de Jonatan Viale en la entrevista con Milei

Más allá del intento por sonar mordaz, lo que se desprende de sus palabras es otra cosa: una mezcla de bronca mal digerida y una necesidad urgente de llamar la atención. Como si todavía estuviera tratando de recuperarse del bochorno que protagonizó en febrero pasado, durante esa entrevista con Javier Milei donde el periodista terminó más cerca del fan que del entrevistador. Fue tan notoria la incomodidad, las sonrisas nerviosas y los silencios incómodos, que hasta los memes le tuvieron piedad.

Viale parece estar jugando al juego de quién grita más fuerte, quién lanza la frase más escandalosa. Pero en ese intento, lo que cae del cielo no es una tormenta de ideas, sino una lluvia de lugares comunes, exageraciones y, por qué no decirlo, un poco de vergüenza ajena.