La furia de Baby Etchecopar mientras hablaba de Milei: "Mierda"

Baby Etchecopar se enojó por el bajo rating cuando hablaba de Milei.

Baby Etchecopar es uno de los periodistas de televisión más vehementes a la hora de enojarse en vivo y demostrar lo que realmente sienten a la audiencia. Así fue que en un reciente momento al aire el conductor hablaba sobre Javier Milei y, al escuchar el rating que hacía, se sacó.

El presentador del canal A24 hablaba sobre la distracciones de Javier Milei a nivel mediático como sus amores con Fátima Florez y Yuyito González, mientras el país no está para nada bien. En ese momento, le avisaron por cucaracha que estaba debajo del punto de rating y él no pudo continuar con su monólogo.

"Boludeando con Yuyito, el pony, una cosa bastante desagradable la verdad, con Fátima... ¿Qué? Estamos en raya, ni un punto", soltó Etchecopar. De esa manera quedó evidenciado que el tema sobre Javier Milei y sus manejos mediáticos no generaron interés en el público del periodista, a pesar de que una gran mayoría de los televidentes estaban prendidos al partido de River Plate en el Mundial de Clubes. Y sumó: "¡Qué bárbaro! Este horario de mierda. Yo tenía a las 11 de la noche y lo pusieron a Doman".

El conductor decidió irse del lugar desde donde suele hacer sus monólogos y se acercó a la mesa a charlar de manera distendida con sus compañeros, ya que había muy poca gente viéndolo y aseguró que no querer desaprovechar su monólogo.

Baby Etchecopar.

El duro descargo de Baby Etchecopar sobre el día que lo asaltaron

El periodista recientemente se refirió con lujo de detalles a la situación vivida hace años en su casa, en diálogo con Blender. "Yo llegué de comerme una hamburguesa en Pepino a mi casa de dos plantas y en la cocina había una isla para comer con un vidrio esmerilado. Pensé 'que raro, nadie me esperó para comer'. Fuí al horno, abrí y había pollo al horno con papas y batatas, que me encanta. Me serví y puse a Beto Casella en la tele. De pronto veo una sombra del otro lado del vidrio del living, llovía, y se asomó con una pistola y me apuntaron. Al principio pensé que era una joda", comenzó su descargo.

"El primer instinto fue agarrar un cuchillo y ponerlo con el filo para adelante -porque ví muchas películas- y lo apuñalo, pero después ví que tenía una Glock y me iba a cagar a tiros, 28 tiros por boludo. Dejé el cuchillo, me pegó con la culata del arma en la cabeza y le pedí que no lastime a mi familia", siguió Baby. Y sumó: "'Te doy la llave de la camioneta, no te denuncio'. Subo una escalera y en la habitación estaba mi hijo Fede con un tiro contra la pared y mi hija, embarazada de siete meses, le habían levantado el vestido para violarla, un tal Lucas Vázquez que no sé si todavía está preso".