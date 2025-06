Estupor en la televisión por lo que se supo de Baby Etchecopar: "Un infarto"

Estupor en la televisión por lo que se supo de Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar recordó el momento más traumático de su vida, cuando mató a una persona en defensa propia, y contó la verdad sobre su estrategia para poder proteger a su familia. "Al principio pensé que era una joda", reveló el polémico conductor en una entrevista donde repasó el trágico hecho que lo marcó para siempre.

Baby fue entrevistado por Tomás Rebord y repasó cómo fue la terrible noche en que tres personas se metieron en su casa para robarle y atentar contra su familia. "Yo llegué de comerme una hamburguesa en Pepino a mi casa de dos plantas y en la cocina había una isla para comer con un vidrio esmerilado. Pensé 'que raro, nadie me esperó para comer'. Fuí al horno, abrí y había pollo al horno con papas y batatas, que me encanta. Me serví y puse a Beto Casella en la tele. De pronto veo una sombra del otro lado del vidrio del living, llovía, y se asomó con una pistola y me apuntaron. Al principio pensé que era una joda", reconoció.

"El primer instinto fue agarrar un cuchillo y ponerlo con el filo para adelante -porque ví muchas películas- y lo apuñalo, pero después ví que tenía una Glock y me iba a cagar a tiros, 28 tiros por boludo. Dejé el cuchillo, me pegó con la culata del arma en la cabeza y le pedí que no lastime a mi familia. 'Te doy la llave de la camioneta, no te denuncio'. Subo una escalera y en la habitación estaba mi hijo Fede con un tiro contra la pared y mi hija, embarazada de siete meses, le habían levantado el vestido para violarla, un tal Lucas Vázquez que no sé si todavía está preso", siguió contando Baby Etchecopar.

Cómo hizo Baby Etchecopar para defender a su familia

Luego, el conductor Baby Etchecopar reveló su estrategia para poder hacerse con su arma: "A mí mujer la tenía uno que le pegaba y le pedía más plata. Había tres personas y el que estaba arriba de mi hija me apunta y dispara. Cae una bala al piso, la levantó y la guardó. Entonces pensé que al segundo disparo me la ponía. Por eso fingí un infarto, yo sabía donde estaba mi pistola y como estaba: sin balas en la recámara y en la mesa de noche".

"Fingí un infarto y caí entre la mesa de noche y la cama, y mi hija estuvo astutísima. Dijo 'papá se muere' y se me tiró encima. Cuando me tapó abrí la mesa de noche, saqué la pistola, puse las balas en recámara y arranqué. Maté al que le estaba pegando a mi mujer. Al otro, Lucas Vázquez, le pegué dos tiros. El otro había salido antes", agregó el conductor Baby Etchecopar. También reveló que los agresores le "volaron una gamba": "Yo tengo un fierro desde la rodilla hasta el tobillo".

Asimismo, el polémico Baby Etchecopar reconoció que no siente ningún tipo de lástima por la persona que mató, ya que solo le provocó dolor a su familia. "Mi hijo quedó con muchos problemas y mi mujer falleció después de un cáncer", cerró el conductor.