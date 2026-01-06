Peor que la inflación: la medida silenciosa que hará que el Subte sea cada vez más caro en 2026.

La tarifa de la Tarjeta SUBE para viajar en Subte y del Premetro en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) va a aumentar todos los meses este 2026. El Gobierno porteño puso en marcha un esquema que no solamente va a generar una suba inicial, sino también actualizaciones mensuales durante todo el año.

Según lo anunciado por la Ciudad, la tarifa del Subte para quienes tengan la SUBE registrada pasará de $1260 a $1336, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $2124,24 por viaje.

En el caso del Premetro, el boleto costará $467,60 con SUBE registrada y $743,48 sin registrar. Sin embargo, esto solamente será el punto de partida, ya que se planean aumentos todos los meses.

Aumentos de SUBE para viajar en Subte en 2026: cómo serán

El nuevo cuadro tarifario establece que durante todo 2026, el boleto se va a actualizar mensualmente según una fórmula que combina la inflación medida por el IPC del INDEC y más un 1% adicional sobre el valor del mes anterior.

Esto implica que el Subte va a seguir subiendo por encima de la inflación, aunque con un esquema un poco más moderado que el aplicado en 2025, cuando el ajuste era IPC + 2%.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la suba busca reducir la brecha entre el valor que pagan los usuarios y el costo real del servicio. Según datos oficiales, el costo por pasajero del Subte es de $2299,64 sin IVA y $2541,10 con IVA, muy por encima de lo que abona hoy el público.

Además, la Ciudad reconoció que buena parte de esos costos están ligados a la estructura del contrato de concesión con Emova, la empresa que opera el servicio.

Cuándo se confirmará este aumento

Antes de que este aumento entre en vigencia, la Ciudad deberá cumplir con el procedimiento legal. Por eso, se convocó a una audiencia pública virtual para el 16 de enero a través del decreto 455/2025.

Aunque la audiencia es obligatoria, no es vinculante. Esto significa que el Gobierno no está obligado a modificar la decisión aunque reciba objeciones.

Nuevo esquema de aumentos: descuentos, pases y beneficios sociales

Seguirán vigentes los descuentos por usuario frecuente , que se activan al superar los 20, 30 y 40 viajes mensuales.

Pases y abonos (que desde 2025 funcionan con SUBE y ya no con Subtepass) también seguirán vigentes.

Descuentos de la Red SUBE con 50% en la primera combinación y 75% en las siguientes dentro de las dos horas también seguirán vigentes.

Recientemente se reglamentó la ley para que el Subte sea gratuito para jubilados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, pensionados y retirados de fuerzas armadas y de seguridad (siempre que tengan residencia en la Ciudad de Buenos Aires).

De cuánto será el saldo negativo de SUBE

En paralelo, el aumento del transporte también impacta en el saldo negativo de la SUBE. Con las nuevas tarifas, el límite del descubierto se eleva a $1200, para permitir a los usuarios seguir viajando aunque no tengan crédito disponible.

En el resto del AMBA, las tarifas de colectivos y trenes nacionales pasan a ubicarse entre $593,27 y $880,86, según la distancia y la jurisdicción.