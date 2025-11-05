Tarjeta SUBE: nuevas líneas de colectivo incorporan tarjetas de crédito, débito y QR como medios de pago.

Una nueva provincia incorporó nuevas formas de pago con el sistema SUBE para viajar en transporte público. Además de la Ciudad de Buenos Aires, la tarjeta SUBE se usa en muchas otras provincias argentinas, como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán.

Los nuevos sistemas de pago se están implementando poco a poco en todas las provincias que lo utilizan. Esta vez, Chubut amplió sus formas de pago en Trelew, Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia.

A partir de ahora, los habitantes de estas zonas de Chubut van a poder viajar en colectivo pagando con nuevas formas de pago alternativas a la SUBE física: tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

También se podrá pagar con celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas, con código QR, o bien con la misma SUBE tanto en formato físico como digital.

"Esta incorporación forma parte del proceso de modernización del sistema SUBE y representa un nuevo avance hacia un modelo de pagos abiertos e interoperables en la movilidad urbana", explican desde la empresa.

Tarjeta SUBE en Chubut: en qué líneas se habilitan nuevas formas de pago

Jurisdicción municipal

Comodoro Rivadavia: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Esquel: 1, 2, 3.

Rawson: 1, 2, 3.

Trelew: 1, 2, 3, 4, 5.

Jurisdicción provincial

Línea 1 Esquel/La Aldea, Línea 1 Trelew/Gaiman, Línea 1 Trelew/Puerto Madryn, Línea 2 Esquel/Trevelin, Línea 2 Trelew/Dolavon, Línea 3 Esquel/La Balsa, Línea 3 Trelew/28 de Julio, Línea 3 Trelew/Gaiman, Línea 4 28 de Julio/Dolavon, Línea 4 Trelew/Rawson, Línea 5 Trelew/28 de Julio, Línea A Puerto Madryn (Trelew - Puerto Madryn), Línea Lago Puelo/El Maitén, Línea Paralelo 42/Cholila, Línea Paralelo 42/El Hoyo, Línea Paralelo 42/Epuyén, Línea Rada Tilly/Comodoro Rivadavia, Rawson - Trelew, Trelew - Puerto Rawson.

Cómo pagar con otros sistemas de pago de SUBE

Con tarjeta sin contacto, celular o reloj : acercar el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde figura “Acercá tu tarjeta”.

Con código QR: generar el código desde la billetera electrónica y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Tarifa y beneficios con SUBE