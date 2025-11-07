EN VIVO
Transporte público

Sube Móvil: cómo funciona y en qué líneas de colectivos de Formosa podrá usarse

"Sube Móvil" es la nueva herramienta que permite a los usuarios cargar su tarjeta SUBE en algunas paradas de colectivos.

07 de noviembre, 2025 | 19.52

El sistema "Sube Móvil" ya está disponible en FormosaAhora los vecinos de la capital provincial pueden para cargar la tarjeta SUBE en paradas de colectivos sin necesidad de trasladarse a otros puntos físicos. 

La novedad para los usuarios del transporte público formoseño llegó días después del lanzamiento de la conexión wi-fi gratuita en las paradas de ascenso y descenso de la empresa Fermoza, con el objetivo de brindar mayor comodidad y conectividad a los pasajeros.

¿Cómo funciona el sistema Sube Móvil?

"Sube Móvil" es la nueva herramienta con la que contará el sistema de transporte público de la ciudad de Formosa, permitiendo a los usuarios cargar su tarjeta SUBE en algunas paradas de colectivos.

Con estas acciones, se busca fortalecer la infraestructura y la accesibilidad, facilitando a los usuarios la posibilidad de mantenerse conectados y realizar sus cargas sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.

MÁS INFO

¿Dónde conseguir la tarjeta SUBE en la ciudad de Formosa?

  • Centro de Atención: Rivadavia 546 (Municipalidad de Formosa) - Lunes a viernes de 08 a 12:00 y de 16 a 20.
  • Punto SUBE: Belgrano 711 - De 8 a 13 y de 16 a 20.
  • Sucursal OCA: Saavedra 518 - Lunes a viernes de 9 a 18.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Formosa?

El despliegue del nuevo servicio "Sube Móvil" coincide con la reciente actualización del valor del pasaje urbano, que desde este martes 4 de noviembre pasó de $1280 a $1450, en cumplimiento de la resolución que autoriza el cuadro tarifario. El boleto social y los descuentos a jubilados y estudiantes se mantienen vigentes.

¿Cuáles son las líneas de colectivos de la red Femoza?

  • Línea A: Nueva Pompeya / Diagonal Hipólito Yrigoyen
  • Línea B: B° Barrio Arturo Illia / Lote 15 / Hospital Evita / Centro / Bernardino Rivadavia
  • Línea C:Namqom / Centro / Av. Napoleón Uriburu y Córdoba
  • Línea D: Nueva Formosa / Centro / San Martín y Corrientes
  • Línea E: San Antonio/ Centro
  • Línea F: B° 20 de Julio / Centro / B° San Jorge
  • Línea G: B° 20 de Julio / Av. Gutnisky / Centro / B° Lote 110
  • Línea H: 20 de Julio / Centro / Av. Napoleón Uriburu y Córdoba
  • Línea K: Lote 110 / San Martín entre José M. Uriburu y 25 de Mayo
  • Línea L: B° Luján / Centro / B° San Juan Bautista
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas