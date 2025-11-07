Sube Móvil: cómo funciona y en qué líneas de colectivos de Formosa podrá usarse

El sistema "Sube Móvil" ya está disponible en Formosa. Ahora los vecinos de la capital provincial pueden para cargar la tarjeta SUBE en paradas de colectivos sin necesidad de trasladarse a otros puntos físicos.
La novedad para los usuarios del transporte público formoseño llegó días después del lanzamiento de la conexión wi-fi gratuita en las paradas de ascenso y descenso de la empresa Fermoza, con el objetivo de brindar mayor comodidad y conectividad a los pasajeros.
¿Cómo funciona el sistema Sube Móvil?
"Sube Móvil" es la nueva herramienta con la que contará el sistema de transporte público de la ciudad de Formosa, permitiendo a los usuarios cargar su tarjeta SUBE en algunas paradas de colectivos.
Con estas acciones, se busca fortalecer la infraestructura y la accesibilidad, facilitando a los usuarios la posibilidad de mantenerse conectados y realizar sus cargas sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.
¿Dónde conseguir la tarjeta SUBE en la ciudad de Formosa?
- Centro de Atención: Rivadavia 546 (Municipalidad de Formosa) - Lunes a viernes de 08 a 12:00 y de 16 a 20.
- Punto SUBE: Belgrano 711 - De 8 a 13 y de 16 a 20.
- Sucursal OCA: Saavedra 518 - Lunes a viernes de 9 a 18.
¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Formosa?
El despliegue del nuevo servicio "Sube Móvil" coincide con la reciente actualización del valor del pasaje urbano, que desde este martes 4 de noviembre pasó de $1280 a $1450, en cumplimiento de la resolución que autoriza el cuadro tarifario. El boleto social y los descuentos a jubilados y estudiantes se mantienen vigentes.
¿Cuáles son las líneas de colectivos de la red Femoza?
- Línea A: Nueva Pompeya / Diagonal Hipólito Yrigoyen
- Línea B: B° Barrio Arturo Illia / Lote 15 / Hospital Evita / Centro / Bernardino Rivadavia
- Línea C:Namqom / Centro / Av. Napoleón Uriburu y Córdoba
- Línea D: Nueva Formosa / Centro / San Martín y Corrientes
- Línea E: San Antonio/ Centro
- Línea F: B° 20 de Julio / Centro / B° San Jorge
- Línea G: B° 20 de Julio / Av. Gutnisky / Centro / B° Lote 110
- Línea H: 20 de Julio / Centro / Av. Napoleón Uriburu y Córdoba
- Línea K: Lote 110 / San Martín entre José M. Uriburu y 25 de Mayo
- Línea L: B° Luján / Centro / B° San Juan Bautista