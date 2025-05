Javier Milei pidió echar a Luis Novaresio y Ángel "Baby" Etchecopar de la señal de noticias A24. Sucede días después de un hecho escandaloso, cuando el Presidente fue al canal la semana pasada y reclamó no cruzarse con Novaresio, a quien tuvieron que dejar encerrado en un cuarto dentro del lugar.

El hecho sucedió días atrás, cuando Milei cayó de "sorpresa" al canal para juntarse en vivo con uno de sus economistas preferidos, Jesús Huerta de Soto, en el programa de Antonio Laje (llamado Otra Mañana y va de 6 a 10). Según contó Jon Heguier en El Destape Radio, el mandatario pidió no cruzarse con Novaresio, quien arrancaba su programa de 10 a 13 llamado Buen Día.

Por el pedido de Milei, Novaresio tuvo que encerrarse en un cuarto del canal y pedían que no salga para que el mandatario no lo vea. En el canal hubo reclamos y reproches por esa situación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Javier Milei descarga su furia contra los periodistas que más lo defendieron.

Finalmente, Milei y Novaresio no se cruzaron ni se vieron. El mandatario está muy molesto con el periodista por las críticas que hace en la programación a la gestión y a la batalla cultural del Gobierno. El presidente pidió por eso "su cabeza". Por ahora, el canal resiste.

El otro apuntado por Milei es Etchecopar. Lo tilda de "macrista" y cree que responde al expresidente. Por eso quiere que lo corran. Baby también es muy crítico de los libertarios en su programa, llamada Basta Baby (sale de 22 a 23).

Por qué Milei quiere que echen a Baby Etchecopar

En las últimas horas hubo una polémica en torno a Baby, que en su editorial criticó al Gobierno por impulsar meter presos a periodistas. Y apuntó al Gordo Dan, el líder digital de Milei que responde a Santiago Caputo.

"Javo meté en cana a Baby por favor", tuiteó Daniel Parisini para responder al video de Etchecopar que se viralizó en las últimas horas. En el editorial en A24, Baby había dicho que "la gente no tiene para comer". Enfurecido, el conductor expresó: "Voy a pelear contra ustedes. Nosotros los periodistas te hicimos presidente, pero ahora te das vuelta. Van a terminar muy mal. Les quedó muy grande el poder".

Milei hace días que justifica sus ataques al periodismo afirmando que solo lo hace a través de las redes sociales. Ahora, pide por la cabeza de dos comunicadores críticos de un canal.

Desde hace días, Milei aceleró en su embestida contra el periodismo y en especial aquellos comunicadores que más lo impulsaron a llegar a la Casa Rosada. Días atrás, el Presidente tuiteó la frase "Periodismo argento" y reposteaba un video del conductor Tronco del stream Neura que aseguraba: “Los periodistas estaban acostumbrados a tirar, decir una barbaridad y que alguien del gobierno los llame. Nadie los va a llamar, sigan pegando, pueden decir lo que quieran pero banquense que les responda”.

El mandatario también replicó este mensaje del usuario de X llamado Ziberial: "Milei está haciendo algo inédito en Argentina (una más de tantas) que es demostrar cuando un periodista miente. No les manda la AFIP, no manda a escribir leyes fascistas contra los medios y no los persigue penalmente. Solo demuestra que mienten y les dice que son unos hijos de remil putas. Banco, obviamente". Sobre ese tuit, Milei escribió: "En lugar de llorar ataque a la libertad de expresión, la cual está garantizada y la cantidad de estupideces qué dicen es una prueba de ello, lo que se les señala es que mientan".

Desde que comenzó su campaña, Milei suele repetir una triste frase: "La gente no odia lo suficiente a los periodistas". Incluso lo hizo horas antes de que un desconocido agrediera físicamente a Roberto Navarro.