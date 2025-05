Baby Etchecopar rompió el silencio contra Javier Milei y no se guardó nada.

Baby Etchecopar decidió romper el silencio y exponer su descargo contra Javier Milei y El Gordo Dan. Es que, en las últimas horas, el influencer libertario sugirió que el periodista de A24 vaya preso. A su vez, según pudo averiguar Jon Heguier en El Destape Radio, el Presidente pretende que tanto Baby como Luis Novaresio sean despedidos del canal. "Me resisto a creer que es verdad", arrancó diciendo "El Ángel".

"Me resisto a creer que es verdad. No puedo creer que sea verdad, después de tantos años de democracia que no se haya entendido nada. No busco con esto prensa ni respuestas ni aprobaciones, simplemente que el rumor de un chico que se llama Dan diga 'Javier, poné preso a Baby'... Hacer la idea de que en democracia no se pueda opinar en contra, ¿porque se busca la carcel en el periodismo? Es irrisorio", aseguró Baby Etchecopar.

Cerrando su video, que se hizo viral en las redes sociales, Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei con una contundente frase: "Lo único que puedo decir es una frase de un escritor muy conocido decírsela al Gobierno de Javier Milei, que voté: 'soy periodista, si me matas, te suicidas'".

Milei pidió echar a Novaresio y Baby Etchecopar

Javier Milei pidió echar a Luis Novaresio y Ángel "Baby" Etchecopar de la señal de noticias A24. Sucede días después de un hecho escandaloso, cuando el Presidente fue al canal la semana pasada y reclamó no cruzarse con Novaresio, a quien tuvieron que dejar encerrado en un cuarto dentro del lugar.

El hecho sucedió el jueves pasado cuando Milei cayó de "sorpresa" al canal para juntarse en vivo con uno de sus economistas preferidos, Jesús Huerta de Soto, en el programa de Antonio Laje (llamado Otra Mañana y va de 6 a 10).

Según contó Jon Heguier en El Destape Radio, el mandatario pidió no cruzarse con Novaresio, quien arrancaba su programa de 10 a 13 llamado Buen Día. Por el pedido de Milei, Novaresio tuvo que encerrarse en un cuarto del canal y pedían que no salga para que el mandatario no lo vea. En el canal hubo reclamos y reproches por esa situación.

Finalmente, Milei y Novaresio no se cruzaron ni se vieron. El mandatario está muy molesto con el periodista por las críticas que hace en la programación a la gestión y a la batalla cultural del Gobierno. El presidente pidió por eso "su cabeza". Por ahora, el canal resiste.

El otro apuntado por Milei es Etchecopar. Lo tilda de "macrista" y cree que responde al expresidente. Por eso quiere que lo corran. Baby también es muy crítico de los libertarios en su programa, llamada Basta Baby (sale de 22 a 23).