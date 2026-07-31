Calendario lunar de agosto 2026: cuándo es luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante

Agosto vuelve a traer el ciclo completo de fases lunares, un fenómeno que le importa a los amantes de la astronomía, los creyentes de la astrología y también a quienes por creencias populares lo usan para organizar tareas cotidianas, desde la jardinería hasta el corte de pelo. Por suerte, ya se conoce el detalle del calendario lunar de este mes.

Las fechas del calendario lunar de agosto 2026

El Servicio de Hidrografía Naval reveló las fechas exactas en las que se producirán cada una de las fases de la luna durante agosto:

Miércoles 5 de agosto : cuarto menguante.

: cuarto menguante. Miércoles 12 de agosto : Luna nueva. En esta instancia, el satélite se ubica entre la Tierra y el Sol y, por lo tanto, no resulta visible desde ningún punto del planeta.

: En esta instancia, el satélite se ubica entre la Tierra y el Sol y, por lo tanto, no resulta visible desde ningún punto del planeta. Miércoles 19 de agosto : cuarto creciente.

: cuarto creciente. Viernes 28 de agosto: Luna llena. En esta etapa, la Luna se sitúa en oposición al Sol respecto de la Tierra, lo que permite observar su cara visible completamente iluminada.

A diferencia de lo ocurrido en agosto de 2025, cuando se registraron cinco fases lunares, este año el mes tendrá únicamente cuatro, con una distribución de aproximadamente una fase por semana, aunque los intervalos entre cada una no serán exactamente iguales.

En agosto se podrá ver una Luna llena: cómo será el fenómeno

La Luna llena de agosto es conocida tradicionalmente como “Luna de Esturión”, denominación que proviene de comunidades originarias de América del Norte y que se relaciona con la temporada en la que resultaba más abundante la pesca de esa especie en la región de los Grandes Lagos. También debe su nombre a que coincide, en el hemisferio norte, con la época de cosechas.

La Luna llena se podrá observar el 28 de agosto desde Argentina

Se trata de una designación de carácter cultural y simbólico, que no modifica en absoluto las características astronómicas del fenómeno observado desde la Argentina. De cara al 28 de agosto, para quienes deseen presenciar la Luna llena en su punto máximo de luminosidad, los especialistas recomiendan buscar espacios abiertos y alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, condición que favorece una observación más nítida del satélite, incluso sin necesidad de instrumentos especiales.