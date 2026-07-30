Conmoción en Telefe: una de sus figuras se lesionó y tuvo que ser atendida en vivo

Grave accidente en Telefe.

Conmoción en Telefe. Este jueves, la tensión se apoderó de Gran Hermano Generación Dorada cuando una de sus participantes sufrió un fuerte accidente dentro de la casa y debió ser atendida de urgencia, en un episodio que obligó a la producción a interrumpir la transmisión en vivo y que generó una ola inmediata de preocupación entre los seguidores del reality.

¿Quién es la participante de GH que se accidentó?

Todo ocurrió durante la jornada del jueves, mientras Cinzia Francischiello bailaba junto a Solange Abraham en el dormitorio de mujeres. Un mal paso le hizo perder el equilibrio y, al caer hacia atrás, se golpeó fuertemente la zona baja del cuello contra el filo de una cama. El golpe fue tan fuerte que se la pudo escuchar gritar de dolor, lo que encendió de inmediato las alarmas dentro de la casa. Ante el dramatismo de la escena, la producción cortó la señal en vivo para resguardar la privacidad de la situación.

Traslado de urgencia y primeras versiones

Minutos después, desde la cuenta oficial de X de LAM (América TV) se confirmó que la jugadora había sido derivada a la guardia médica de un centro de salud cercano. Las primeras fotos que circularon la mostraban acostada en una camilla de urgencias, a la espera de ser atendida, mientras crecía la incertidumbre sobre su estado de salud y su continuidad en el certamen. Sus compañeros, visiblemente afectados por lo ocurrido, permanecieron a la expectativa de novedades hasta que la producción brindó información oficial.

El comunicado de Santiago del Moro

Tras la viralización del episodio, Santiago del Moro rompió el silencio con un comunicado oficial en sus redes sociales: "En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana", indicó el conductor, buscando llevar tranquilidad a los seguidores del reality tras las horas de incertidumbre.

El comunicado de Santiago Del Moro.

El comunicado continuó con la información que más impactó entre los fanáticos: "Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", sentenció Del Moro, confirmando así la salida de la participante venezolana a pocas semanas de haber reingresado al juego a través de un Golden Ticket. La noticia generó una catarata de mensajes de apoyo hacia Cinzia en las redes, en medio de una edición de Gran Hermano que ya había atravesado otros episodios de salud complicados entre sus participantes.