Descuentos de hasta el 70% en ropa en Buenos Aires hasta el 15 de agosto: dónde queda

Durante las primeras semanas de agosto de 2026 llega un momento clave para quienes buscan aprovechar las rebajas y renovar su ropa de invierno: llega el Luxury Outlet - The Palace, uno de los eventos de descuentos en indumentaria más convocantes del calendario porteño, que este año estrenó una nueva sede más grande y con el mayor volumen de mercadería.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reúne a más de 50 marcas nacionales e internacionales de moda, calzado, deportes, perfumería y artículos para el hogar, con rebajas que en algunos casos llegan al 70%.

Cómo será el Luxury Outlet: el evento de rebajas en mútiples marcas

Por primera vez en sus 17 años de trayectoria, la feria se trasladó a Buenos Aires Ferial, el predio anteriormente conocido como Costa Salguero, ubicado sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado 1221- El evento ocupa los pabellones 4 y 5 del predio, una superficie que duplica la utilizada en ediciones anteriores.

El outlet está abierto todos los días, de lunes a domingo, en el horario de 12 a 20, y funcionará hasta el 15 de agosto. El traslado a Buenos Aires Ferial también permitió sumar nuevas comodidades para quienes planean pasar varias horas en el lugar. Ahora, el predio dispone de dos espacios gastronómicos y un sector de juegos infantiles ubicado en el pabellón 5, lo que convierte a la propuesta en una alternativa para recorrer en familia.

Qué marcas se pueden encontrar con descuentos en el outlet

Las promociones incluyen rebajas de hasta el 70%, ofertas del tipo dos por uno en artículos seleccionados de primeras marcas y cuotas sin interés en distintos medios de pago. Algunos de los valores de referencia son remeras desde $3.900, camperas desde $25.900, zapatillas desde $19.999 y vestidos desde $9.990, aunque los precios pueden variar según la marca y el stock disponible en cada jornada. La edición 2026 reúne firmas de distintos segmentos del mercado.

En el rubro de indumentaria y moda participan, entre otras:

Levi's

Giesso

Kosiuko

Cher

Cardón

Key Biscayne

47 Street

Burton

Caro Cuore

Airborn.

En el sector de ropa deportiva se destacan: