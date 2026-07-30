En un año, la deuda externa del sector privado tuvo un alza de 8000 millones de dólares

El total de la deuda externa del sector privado finalizó en los 112.716 millones de dólares al cierre del primer trimestre del año, un alza trimestral de 313 millones. En la comparación interanual, el salto de la deuda privada fue de 8.095 millones de dólares (el stock total se ubicaba en los 104.600 millones). El 50% de estos pasivos corresponde a empresas de un mismo grupo. El próximo año, las principales empresas deudoras por su actividad comercial deberán afrontar vencimientos de capital por 55.079 millones y otros vencimientos de capital por la deuda financiera de 23.500 millones.

Del total de la deuda externa privada, el principal stock se encuentra en la industria manufacturera con 36.989 millones de dólares, de los cuales el 62% corresponde a empresas del mismo grupo; el sector recibió préstamos de otras fuentes privadas por otros 9700 millones de dólares. La deuda por importaciones de este sector llegó a los 21.500 millones de dólares.

El sector de la exploración de mina y canteras, que concentra las actividades hidrocarburíferas y la minería, alcanzó un stock de deuda privada de 29.200 millones de dólares, de los cuales 12.500 millones correspondieron a empresas del mismo grupo. Los títulos de deuda emitidos por las empresas del sector ascienden a los 12.334 millones.

De acuerdo a los datos informados por el Banco Central, durante el primer trimestre del año hubo una caída de la deuda comercial explicada por la reducción de los pasivos relacionados a las exportaciones de bienes por 1.301 millones, seguida en menor medida por las cancelaciones de la deuda de importaciones de bienes por 389 millones y compensadas por el aumento de la deuda de servicios por 540 millones.

“El aumento trimestral de la deuda financiera estuvo explicado por el incremento de los Títulos de deuda por USD 1.345 millones, seguido por la “Otra deuda financiera” por USD 418 millones, parcialmente compensado con una caída de los préstamos financieros por USD 300 millones”, puede leerse en el documento de la autoridad monetaria.

Por otro lado, la deuda financiera totalizó 55.381 millones de dólares, con un crecimiento de 1.463 millones en el trimestre. “A nivel sectorial, este aumento estuvo explicado, principalmente, por el sector Extracción de petróleo crudo y gas natural, que registró un incremento de 768 millones. Le siguió el sector Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, con un aumento de 208 millones. En tanto, el sector Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado registró una disminución de USD 110 millones”, agregaron desde el BCRA.

El conjunto de las empresas privadas del país tomadoras de deuda deberá enfrentar el próximo año vencimientos de capital de deuda comercial por 55.079 millones de dólares, lo que representa el 96% del total de deuda comercial, y vencimientos de capital de deuda financiera por otros 23.504 millones, un 42% del total de deuda financiera.

Acreedores

En cuanto a la deuda comercial por país, Estados Unidos se ubicó como el principal origen de deuda comercial al cierre del primer trimestre, con un stock de 11.540 millones de dólares, representando un 20% del total. En segundo lugar, se ubicó Brasil, con USD 8.345 millones (15% del total), y en tercera posición, China con 6.284 millones (11% del total).

Estados Unidos también “domina” en la deuda financiera, ubicado como principal acreedor con un stock de 8.407 millones de dólares, es decir un 15% del total. En segundo lugar, se encontró Países Bajos con 4635 millones (8%), seguido por China con 3.205 millones (6%).