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Gastronomía

Como en Estados Unidos, pero en Buenos Aires: el bar inspirado en la famosa cárcel de Alcatraz para tener una salida distinta

Se trata de un popular resto de Palermo, ideal para vivir una noche distinta y disfrutar de coctelería de autor. Dónde queda.

30 de julio, 2026 | 19.14

Entre la gran cantidad de propuestas gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires, hay una que se destaca por su singularidad: The Hole. Ambientada como una cárcel similar a Alcatraz, la legendaria prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, se trata de un bar que ofrece un entorno distinto y tragos de autor.

Así es The Hole, el bar temático de los más populares de Palermo

The Hole ofrece una experiencia distinta para quienes buscan salir y disfrutar de la noche porteña. Sus ambientes simulan ser la cárcel más segura del mundo y ofrecen diferentes espacios, con pasillos y celdas, pensados para crear una atmósfera cinematográfica que termina convirtiéndose en spots ideales para sacarse fotos.

Ya al ingresar al bar, podés sacarte una foto en el famoso prontuario y adentrarte en un espacio que retrotrae a las calles de San Francisco, donde hay carteles de recompensa en las paredes que abren camino a lo que parece una de las prisiones más famosas del mundo.

Así podés disfrutar de platos clásicos en mesas o mismo en celdas. El clima se completa con luz baja y muchas veces shows de DJs en vivo para disfrutar con amigos de buena música y coctelería de autor.

MÁS INFO

A dónde reservar para ir a The Hole: dirección y horarios

The Hole se encuentra en el corazón de Palermo y abre de lunes a sábados a partir de las 20 horas. Es exclusivo para personas mayores de 18 años y es clave hacer una reserva antes de ir. La cita se puede acordar a través de la página oficial del lugar.

La franja horaria para hacer la reserva es entre las 20 y las 22.30 hs. El tiempo de permanencia por reserva acordado para cenar es de dos horas, mientras que el servicio de barra está disponible por orden de llegada al bar.

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