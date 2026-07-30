Como en Estados Unidos, pero en Buenos Aires: el bar inspirado en la famosa cárcel de Alcatraz para tener una salida distinta

Entre la gran cantidad de propuestas gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires, hay una que se destaca por su singularidad: The Hole. Ambientada como una cárcel similar a Alcatraz, la legendaria prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, se trata de un bar que ofrece un entorno distinto y tragos de autor.
Así es The Hole, el bar temático de los más populares de Palermo
The Hole ofrece una experiencia distinta para quienes buscan salir y disfrutar de la noche porteña. Sus ambientes simulan ser la cárcel más segura del mundo y ofrecen diferentes espacios, con pasillos y celdas, pensados para crear una atmósfera cinematográfica que termina convirtiéndose en spots ideales para sacarse fotos.
Ya al ingresar al bar, podés sacarte una foto en el famoso prontuario y adentrarte en un espacio que retrotrae a las calles de San Francisco, donde hay carteles de recompensa en las paredes que abren camino a lo que parece una de las prisiones más famosas del mundo.
Así podés disfrutar de platos clásicos en mesas o mismo en celdas. El clima se completa con luz baja y muchas veces shows de DJs en vivo para disfrutar con amigos de buena música y coctelería de autor.
A dónde reservar para ir a The Hole: dirección y horarios
The Hole se encuentra en el corazón de Palermo y abre de lunes a sábados a partir de las 20 horas. Es exclusivo para personas mayores de 18 años y es clave hacer una reserva antes de ir. La cita se puede acordar a través de la página oficial del lugar.
La franja horaria para hacer la reserva es entre las 20 y las 22.30 hs. El tiempo de permanencia por reserva acordado para cenar es de dos horas, mientras que el servicio de barra está disponible por orden de llegada al bar.