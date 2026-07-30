Spotify lanzó su propio agente de IA: qué hace y cómo puede cambiar tu forma de escuchar música

Studio by Spotify Labs está disponible únicamente para algunos usuarios seleccionados de Spotify Premium.

Spotify empezó a habilitar Studio by Spotify Labs, una nueva aplicación independiente impulsada por inteligencia artificial que promete llevar la personalización de la plataforma a otro nivel. La herramienta utiliza el historial de reproducción del usuario, junto con información de otras aplicaciones conectadas, para generar contenido de audio, crear playlists, recomendar música e incluso producir podcasts personalizados.

Por el momento, Studio se encuentra en fase de research preview, es decir, una versión experimental disponible solo para un grupo reducido de usuarios de Spotify Premium. Además de conocer los hábitos musicales de cada persona, el asistente puede trabajar en segundo plano para automatizar tareas y ofrecer experiencias adaptadas a los intereses de cada usuario.

Qué es Studio by Spotify Labs y cómo funciona

A diferencia de las funciones tradicionales de Spotify, Studio no está integrado en la aplicación principal. Se trata de un programa independiente para computadoras que incorpora un agente de inteligencia artificial capaz de entender los gustos musicales del usuario gracias a su historial de reproducciones, artistas favoritos, podcasts escuchados y otros datos asociados a la cuenta.

La plataforma también puede conectarse al calendario, al correo electrónico, a notas y a otras herramientas de productividad; siempre con autorización del usuario. Con esa información genera contenido de audio personalizado y responde a solicitudes como crear listas de reproducción, descubrir nueva música o elaborar resúmenes en formato podcast.

Los podcasts personalizados son la función más llamativa

Una de las novedades más importantes de Studio es la posibilidad de crear podcasts generados por IA. Spotify ofrece tres formatos principales:

Daily Audio: un resumen diario con novedades de artistas, eventos del calendario y otras informaciones relevantes.

un resumen diario con novedades de artistas, eventos del calendario y otras informaciones relevantes. Deep Dive: un episodio dedicado a un tema específico, elaborado a partir de notas del usuario y del conocimiento de la inteligencia artificial.

un episodio dedicado a un tema específico, elaborado a partir de notas del usuario y del conocimiento de la inteligencia artificial. Travel Guide: una guía de audio para viajes que utiliza reservas del correo electrónico, listas guardadas y notas personales para crear un contenido adaptado al destino.

Además, el asistente puede investigar temas, planificar itinerarios, sugerir libros, recomendar música y programar tareas automáticas, como generar una playlist con nuevos lanzamientos todos los viernes o reproducir los últimos episodios de los podcasts favoritos a una hora determinada.

El programa puede investigar temas, planificar itinerarios, sugerir libros, recomendar música y programar tareas automáticas.

Quiénes pueden acceder

Actualmente, Studio by Spotify Labs está disponible únicamente para algunos usuarios seleccionados de Spotify Premium mayores de 18 años. No es necesario inscribirse para participar: Spotify envía las invitaciones de forma automática y ampliará gradualmente la disponibilidad de la herramienta durante los próximos meses.