Furor en las redes: qué es y cómo se juega a "El Ídolo", el simulador futbolero del momento

El Ídolo (Foto: @potrero_app)

El fútbol argentino no descansa jamás y la cultura popular siempre encuentra por dónde canalizar la pasión. En los últimos días, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, debates y fanáticos compartiendo el trayecto de sus propios futbolistas virtuales. El responsable del fenómeno se llama El Ídolo, un juego narrativo e interactivo desarrollado por la app Potrero que propone cumplir el sueño del pibe: debutar en el Ascenso y llegar a la cima del fútbol mundial a pura decisión.

La clave de su éxito masivo es la sencillez: no exige aprender controles complejos ni contar con una computadora de última generación. Se trata de una simulación gratuita que se resuelve a través de clics y cuya partida completa dura unos cinco minutos.

¿Cómo se juega a "El Ídolo"?

La mecánica destaca por su simplicidad y accesibilidad; no requiere instalar archivos pesados ni dominar controles complejos. Se puede jugar de forma 100% gratuita directamente desde el navegador web o través de la aplicación móvil de Potrero.

Para iniciar una partida y forjar tu trayectoria, estos son los pasos principales:

Elegí tu perfil inicial: Al comenzar, el usuario selecciona su posición en la cancha (delantero o enganche) y el país de origen para dar sus primeros pasos, pudiendo arrancar en las categorías del Ascenso argentino o uruguayo. Tomá decisiones estratégicas: En cada temporada surgen más de 300 eventos aleatorios. Tendrás que resolver situaciones clave: aceptar una oferta millonaria del exterior, renovar con el club de tus amores, cambiar de equipo para jugar con un clásico rival o gestionar los conflictos con la hinchada. Evolucioná tus atributos: Mediante cartas de mejora y entrenamientos en cada pretemporada, podés potenciar tus estadísticas de rendimiento y definir tu estilo de juego. Competí en minijuegos: Las definiciones de torneos, finales de Copa Libertadores o Mundiales se resuelven a través de pequeños desafíos interactivos y el uso estratégico de comodines de motivación.

Al momento del retiro, el juego emite un balance completo de tu carrera: contabiliza goles, títulos ganados y reputación, comparándote con una leyenda real del fútbol mundial. Una experiencia directa, adictiva y pensada para compartir el resultado en redes sociales.