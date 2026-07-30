EN VIVO
Gaming

Furor en las redes: qué es y cómo se juega a "El Ídolo", el simulador futbolero del momento

Sin consolas ni gráficos millonarios, la propuesta desarrollada por la plataforma Potrero enamora a los futboleros. Permite armar la carrera de un jugador en apenas cinco minutos y desde cualquier celular.

30 de julio, 2026 | 18.45

El fútbol argentino no descansa jamás y la cultura popular siempre encuentra por dónde canalizar la pasión. En los últimos días, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, debates y fanáticos compartiendo el trayecto de sus propios futbolistas virtuales. El responsable del fenómeno se llama El Ídolo, un juego narrativo e interactivo desarrollado por la app Potrero que propone cumplir el sueño del pibe: debutar en el Ascenso y llegar a la cima del fútbol mundial a pura decisión.

La clave de su éxito masivo es la sencillez: no exige aprender controles complejos ni contar con una computadora de última generación. Se trata de una simulación gratuita que se resuelve a través de clics y cuya partida completa dura unos cinco minutos.

¿Cómo se juega a "El Ídolo"?

La mecánica destaca por su simplicidad y accesibilidad; no requiere instalar archivos pesados ni dominar controles complejos. Se puede jugar de forma 100% gratuita directamente desde el navegador web o través de la aplicación móvil de Potrero.

Para iniciar una partida y forjar tu trayectoria, estos son los pasos principales:

  1. Elegí tu perfil inicial: Al comenzar, el usuario selecciona su posición en la cancha (delantero o enganche) y el país de origen para dar sus primeros pasos, pudiendo arrancar en las categorías del Ascenso argentino o uruguayo.

  2. Tomá decisiones estratégicas: En cada temporada surgen más de 300 eventos aleatorios. Tendrás que resolver situaciones clave: aceptar una oferta millonaria del exterior, renovar con el club de tus amores, cambiar de equipo para jugar con un clásico rival o gestionar los conflictos con la hinchada.

  3. Evolucioná tus atributos: Mediante cartas de mejora y entrenamientos en cada pretemporada, podés potenciar tus estadísticas de rendimiento y definir tu estilo de juego.

  4. Competí en minijuegos: Las definiciones de torneos, finales de Copa Libertadores o Mundiales se resuelven a través de pequeños desafíos interactivos y el uso estratégico de comodines de motivación.

MÁS INFO

Al momento del retiro, el juego emite un balance completo de tu carrera: contabiliza goles, títulos ganados y reputación, comparándote con una leyenda real del fútbol mundial. Una experiencia directa, adictiva y pensada para compartir el resultado en redes sociales.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Televisión
Conmoción en Telefe: una de sus figuras se lesionó y tuvo que ser atendida en vivo
Las más vistas