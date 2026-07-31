Descuentos en supermercados para jubilados en agosto 2026: cómo obtenerlos

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden aprovechar durante todo agosto grandes descuentos y promociones bancarias en supermercados, farmacias y otros comercios de cercanía.

Se trata de un beneficio pensado para aliviar el impacto del costo de vida sobre los adultos mayores, uno de los sectores más golpeados por los aumentos de precios en productos de primera necesidad. Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite adicional: solo hay que utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o la pensión al momento de pagar.

Qué supermercados ofrecen descuentos a jubilados en agosto 2026

El beneficio se instrumenta a través de la red Beneficios Capital Humano ANSES, que nuclea a más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país. Entre las principales cadenas de supermercados adheridas en las que se pueden aprovechar descuentos son:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes por Anses pueden percibir descuentos en supermercados y

La forma en que se aplica cada descuento varía según el comercio: en algunos casos se descuenta directamente en la caja al momento de abonar, mientras que en otros el ahorro se acredita más tarde como reintegro, ya sea en la cuenta previsional del jubilado o en la tarjeta utilizada para la compra. Por eso, es clave consultar antes de realizar la compra sobre las particularidades de cada promoción o rebaja.

Qué beneficios bancarios adicionales hay para jubilados

Además del esquema impulsado por ANSES, distintas entidades bancarias mantienen sus propias promociones para clientes jubilados. Por ejemplo: