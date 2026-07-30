En la previa a la extranjerización de la tierra, comenzará el debate en el Senado por el Super RIGI

La semana que viene se reactivará la actividad en el Congreso, tras el fin del receso informal de invierno, con la reanudación, el jueves, de la sesión del Senado por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra. Sin embargo, un día antes, las comisiones de la Cámara alta comenzarán el debate del denominado "Super RIGI", que ya tiene media sancíón en Diputados.

El miércoles a las 15.30, se realizará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General para el tratamiento del denominado Super RIGI. Fuentes del bloque de LLA comentaron a El Destape que creen que tienen las firmas para dictaminar.

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Las tres comisiones reunen 51 firmas y LLA tiene 15. Deberá apelar a los socios tradicionales, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales para obtener la mitad más uno para dictaminar.

"Hay predisposición para el diálogo y coincidencia sobre la importancia de apuntalar a la producción y el desarrollo", adelantaron a este medio voces boinas blancas, que recordaron que senadores de su bloque presentaron "proyectos en esa sintonía de potenciar las inversiones, con distintas escalas y focos". Por el lado del partido de Mauricio Macri avisaron que comenzarán a ver el expediente el miercoles, aunque recuerdan el criterio tomado en la Cámara de Diputados, en la que acompañaron el expediente.

La comisión de Hacienda y Presupuesto tienen tres vacantes, que le corresponderían al bloque Justicialista, pero estos sostienen que le corresponden más lugares a raíz de la cantidad de integrantes que tienen.

En plan del oficialismo es tener una segunda sesión en agosto. En esas se especula que puede ingresar el proyecto de vaciamiento de Zona Fría, el de ley de Hojarasca y el de salud mental, aunque este último todavía necesita dictamen de comisiones. Los otros dos anteriores, además, ya cuentan con media sanción de Diputados.

Estos temas estaban previstos para el 6 de agosto, aunque el cuarto intermedio por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, obligó a posponer esa potencial sesión. También integraba el temario el proyecto de "falsas denuncias", que impulsó la senadora radical Carolina Losada, aunque en el oficialismo descreen que haya vocación para apoyarlo.

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado el 24 de junio en Diputados con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa establece la prioridad para las "nuevas actividades económicas", a las que define como "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación".