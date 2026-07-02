Luciano Pereyra emocionó al folkore con sus palabras sobre El Chaqueño Palavecino: "A tu lado"

Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino se halagaron en redes.

El Chaqueño Palavecino volvió a encender la nostalgia de sus seguidores al compartir en sus redes sociales un emotivo fragmento de lo que fue su show en el Movistar Arena en 2024. En esa oportunidad, el músico festejó sus cuatro décadas con la música y recibió sobre el escenario a un grupo de colegas de la canción popular, entre quienes se destacaron Soledad Pastorutti, Los Nocheros y Abel Pintos.

El video publicado recuerda el imponente pasaje del show en el que Palavecino invitó a Luciano Pereyra a unirse en el escenario para interpretar a dúo Zamba de Balderrama, la inmortal obra de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla. La complicidad entre ambos cantantes y la ovación del estadio repleto convirtieron a ese momento en uno de los picos más altos de una velada de por sí consagratoria.

Acompañando las imágenes, el Chaqueño plasmó su gratitud con un mensaje dedicado a su colega y a la audiencia: "Noche histórica en el Movistar Arena. Celebrar 40 años de carrera es un sueño, pero hacerlo rodeado de grandes artistas como Luciano lo hace imborrable. Esta versión de Balderrama quedó grabada para siempre en la memoria de todos los que estuvimos ahí. Ya está disponible en mi canal de YouTube. ¡Andá a verlo y contame qué te pareció!".

La respuesta de Luciano Pereyra no se hizo esperar, devolviendo las muestras de afecto y dejando en claro la profunda admiración mutua que une a ambas figuras del cancionero nacional: "¡Y otro recuerdo más que quedará grabado en mi corazón! Gracias por dejarme cantar a tu lado una vez más, Chaqueño querido". El registro audiovisual, que ya se encuentra liberado de forma completa en las plataformas digitales, ratifica la vigencia de dos de las voces más convocantes del país en un cruce interpretativo que ya forma parte de las páginas doradas del folklore contemporáneo.

Luciano Pereyra.

El recuerdo del Chaqueño Palavecino a Horacio Guarany

El folklorista conmemoró el aniversario del nacimiento de Horacio Guarany, uno de los referentes históricos de la música popular de raíz nativa en la Argentina. La publicación del músico salteño estuvo orientada a reivindicar la vigencia del cancionero y el impacto cultural del fallecido cantautor santafesino.

A través de un mensaje enfocado en el legado artístico de Guarany, Palavecino inauguró el recordatorio con la frase "¡A Don Horacio se lo recuerda cantando y con alegría!", definiendo el carácter de la evocación. El gesto buscó resaltar la faceta más festiva y popular del autor, cuya trayectoria modificó las estructuras de difusión y la estética del folklore nacional a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.