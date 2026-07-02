Escándalo en ESPN por lo que dijo una figura sobre Maradona.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 está llegando a instancias cada vez más decisivas. Atrás quedó la fase de grupos, que concentra el grueso de los partidos de la cita orbital, dando lugar a los novedosos dieciseisavos de final. Más de la mitad de los encuentros de esta etapa ya concluyeron, siendo lo más destacado la victoria de Paraguay contra Alemania por penales, misma vía por la que Marruecos derrotó a Países Bajos. Además, los tres locales avanzaron a octavos de final: Canadá batió a Sudáfrica e irá contra el mencionado Marruecos; Estados Unidos doblegó por 2-0 a Bosnia y le tocará enfrentar a Bélgica, marcador por el que también se impuso México ante Ecuador, teniendo como siguiente rival a Inglaterra.

Muchos periodistas mexicanos se refirieron al contundente choque contra los campeones del mundo de 1966, algunos de ellos ilusionados con poder clasificar después de tanto tiempo a unos cuartos de final. Álvaro Morales, de la cadena ESPN, fue uno de ellos: no solo barajó la posibilidad de que eso ocurra, sino que le advirtió a los europeos que no les pasará lo mismo que en "el último Mundial que jugaron en México", haciendo alusión a su eliminación a manos de Argentina "por una mano tramposa de un dopado".

Alvaro Morales, periodista mexicano que constantemente critica a la Argentina.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Maradona?

"Este es un mensaje para los ingleses. La última vez que jugaron un Mundial en México, perdieron por una mano tramposa de un dopado. Yo les aseguro que si llegasen hermanos míos a perder contra la selección mexicana, van a perder bien, si llegasen a perder", expuso el reconocido periodista guatemalteco en vivo por ESPN, señalando que "Quiñonez no va a meter un gol con la mano".

Lejos de frenar ahí, prosiguió: "Hay que recordar aquel gol que llaman 'maravilloso, el mejor gol en la historia' de Maradona, apenas si lo iban marcando. Una de las más grandes mentiras de la narrativa que nos han querido imponer". Volviendo a su combinado, sostuvo: "Es probable que pierda la selección mexicana. El Vasco ya cumplió en comparación de la sinvergüenzada de quien nos dirigía el Mundial pasado, el Vasco ya cumplió".

Finalmente, repitió: "Yo les aseguro, hermanos míos, que si ustedes llegan a perder contra nosotros, nadie va a cometer dopaje; nadie va a hacer trampa; ni mucho menos como en el 90' les vamos a dar cantimploras con anestesia. He dicho, palabra del señor Morales, alabado sea yo".