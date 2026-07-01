La UBA ofrece un curso para adultos mayores y jubilados de conciencia corporal para prevenir lesiones.

El próximo sábado 4 de julio en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA habrá una jornada destinada a adultos mayores y jubilados, enfocada en el equilibrio, la percepción corporal y las capacidades físicas necesarias para mantener una vida activa y prevenir lesiones.

La clase se llama "Equilibrio dinámico. Percepción y conciencia corporal" y se realizará el sábado 4 de julio de 10 a 12 h en modalidad presencial. La actividad estará a cargo de Pablo Bontá y Víctor Hernando, con coordinación de Mariana Morasso.

El Centro Cultural Rojas de la UBA dará un curso sobre conciencia corporal para adultos mayores.

Durante el encuentro se trabajará sobre distintas herramientas corporales orientadas a recuperar y ampliar capacidades físicas, fortalecer la seguridad en las actividades cotidianas y favorecer la autonomía. Entre los contenidos se abordará la activación neuromuscular y el entrenamiento de la propiocepción, un mecanismo que permite reconocer la posición del cuerpo, los movimientos y el equilibrio, además de ayudar en la prevención de lesiones.

Cuánto cuesta y cómo inscribirse al curso del Centro Cultural Rojas

El curso tiene una duración de un solo encuentro y se dictará en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, ubicado en Av. Corrientes 2038, Aula 103 (SUM). El valor general de la actividad es de $10.000, mientras que jubilados y pensionados cuentan con un 20% de descuento, con un costo final de $8.000.

La inscripción requiere completar una planilla de deslinde de responsabilidad, que debe solicitarse previamente al correo [email protected]. Quienes completen la jornada recibirán un certificado emitido por la UBA y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.

La capacitación estará dictada por profesionales con amplia trayectoria en sus áreas. Pablo Bontá es actor, autor, director y docente de Teatro Físico, mientras que Víctor Hernando es profesor de Educación Física, licenciado en Gestión Educativa y especialista en Medicina del Ejercicio y la Salud. Forma parte de las actividades del Centro Cultural Rojas destinadas a promover el bienestar, la formación y la participación activa de distintos grupos de la comunidad.

Siguiendo esta línea, en la página del centro cultural se puede acceder a una amplia oferta de cursos y talleres para mayores de 60 años, tanto de salud y bienestar como de arte, historia, deporte y más. De esta manera, jubilados y personas de la tercera edad pueden ocupar su tiempo libre con actividades económicas y dictadas por especialistas.