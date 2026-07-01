La UBA ofrece un curso para adultos mayores y jubilados de conciencia corporal para prevenir lesiones

El próximo sábado 4 de julio en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA habrá una jornada destinada a adultos mayores y jubilados, enfocada en el equilibrio, la percepción corporal y las capacidades físicas necesarias para mantener una vida activa y prevenir lesiones.
La clase se llama "Equilibrio dinámico. Percepción y conciencia corporal" y se realizará el sábado 4 de julio de 10 a 12 h en modalidad presencial. La actividad estará a cargo de Pablo Bontá y Víctor Hernando, con coordinación de Mariana Morasso.
Durante el encuentro se trabajará sobre distintas herramientas corporales orientadas a recuperar y ampliar capacidades físicas, fortalecer la seguridad en las actividades cotidianas y favorecer la autonomía. Entre los contenidos se abordará la activación neuromuscular y el entrenamiento de la propiocepción, un mecanismo que permite reconocer la posición del cuerpo, los movimientos y el equilibrio, además de ayudar en la prevención de lesiones.
Cuánto cuesta y cómo inscribirse al curso del Centro Cultural Rojas
El curso tiene una duración de un solo encuentro y se dictará en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, ubicado en Av. Corrientes 2038, Aula 103 (SUM). El valor general de la actividad es de $10.000, mientras que jubilados y pensionados cuentan con un 20% de descuento, con un costo final de $8.000.
La inscripción requiere completar una planilla de deslinde de responsabilidad, que debe solicitarse previamente al correo [email protected]. Quienes completen la jornada recibirán un certificado emitido por la UBA y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
La capacitación estará dictada por profesionales con amplia trayectoria en sus áreas. Pablo Bontá es actor, autor, director y docente de Teatro Físico, mientras que Víctor Hernando es profesor de Educación Física, licenciado en Gestión Educativa y especialista en Medicina del Ejercicio y la Salud. Forma parte de las actividades del Centro Cultural Rojas destinadas a promover el bienestar, la formación y la participación activa de distintos grupos de la comunidad.
MÁS INFO
Siguiendo esta línea, en la página del centro cultural se puede acceder a una amplia oferta de cursos y talleres para mayores de 60 años, tanto de salud y bienestar como de arte, historia, deporte y más. De esta manera, jubilados y personas de la tercera edad pueden ocupar su tiempo libre con actividades económicas y dictadas por especialistas.