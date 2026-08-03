Se adaptan a cada foto: cómo funcionan las marcas de agua inteligentes que Motorola sumó a sus teléfonos

Motorola lanzó las marcas de agua inteligentes para dar un diseño a cada foto.

Motorola presentó una nueva función para la cámara de sus smartphones que busca transformar un detalle que hasta ahora pasaba desapercibido: las marcas de agua. La compañía lanzó las marcas de agua inteligentes, una herramienta que adapta automáticamente su diseño y color al contenido de cada fotografía y que, además, suma una edición especial inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La novedad no solo personaliza las imágenes, sino que también incorpora información útil sobre cada captura. En algunos modelos compatibles, la experiencia se complementa con fondos de pantalla exclusivos y el jingle oficial del Mundial como tono de llamada, gracias a la alianza entre Motorola y la FIFA.

Cómo funcionan las nuevas marcas de agua inteligentes de Motorola

A diferencia de las marcas de agua tradicionales, que siempre mantienen el mismo aspecto, la nueva propuesta de Motorola analiza cada fotografía para generar un diseño único.

Si la imagen incluye una sola persona, el sistema toma como referencia el color predominante de su ropa para personalizar la marca de agua. En caso de que haya varias personas o no aparezca ninguna, utiliza el color que más se repite en la escena para integrarlo al diseño.

El objetivo es que cada foto tenga una identidad visual propia, manteniendo una estética acorde con la imagen y evitando que la marca de agua se vea como un elemento separado del contenido.

El sistema toma como referencia el color predominante para personalizar la marca de agua.

Más información en cada fotografía

Además del diseño adaptativo, las nuevas marcas de agua muestran distintos datos de la captura. Entre ellos se incluyen el modelo del smartphone utilizado y otros parámetros relacionados con la fotografía, permitiendo identificar con qué dispositivo fue tomada la imagen.

De esta manera, Motorola convierte una función que antes solo servía para identificar el equipo en una herramienta que también aporta información sobre la captura y mejora su presentación visual.

Edición especial para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como parte de su alianza con la FIFA, Motorola también desarrolló una edición especial de estas marcas de agua para los fanáticos del fútbol.

En este caso, el sistema detecta el color predominante de la camiseta del usuario y lo incorpora a una composición gráfica oficial inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La idea es que las fotos tomadas durante partidos, reuniones o festejos reflejen automáticamente los colores del equipo y se conviertan en un recuerdo temático del torneo.

Para habilitar las marcas de agua inteligentes, solo hay que abrir la aplicación Cámara, ingresar en Ajustes y seleccionar Marca de agua. Desde allí es posible activar el color adaptativo y elegir entre diferentes estilos disponibles.

La función está disponible en diversos modelos de las familias moto g, motorola edge, razr y motorola signature, según informó la compañía.