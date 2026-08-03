La taquilla de los cines argentinos creció casi un 15% en julio, pero sigue lejos de sus mejores años

Toy Story 5 arrasó en la taquilla de los cines argentinos durante julio del 2026.

Con más de 5,2 millones de entradas vendidas durante el mes de julio, la asistencia a las salas de cine aumentó casi un 15% respecto del año pasado. Sin embargo, el mercado continúa por debajo del promedio histórico para el mes, mientras Toy Story 5 se consolidó como el gran fenómeno de la temporada, según un informe del sitio de análisis de métricas de cine Ultracine.

Las salas de cine de Argentina cerraron julio con un balance positivo en materia de convocatoria. Durante el séptimo mes del año se comercializaron 5.213.770 entradas, un resultado que representa un crecimiento del 14,93% frente a julio de 2025, cuando se habían registrado 4.536.377 espectadores.

El incremento refleja una recuperación en la asistencia del público después de un año más flojo para la exhibición cinematográfica. Sin embargo, los números todavía muestran que la industria se encuentra lejos de las marcas que supo alcanzar durante las vacaciones de invierno de años anteriores. El récord continúa en manos de 2015, cuando más de 9,6 millones de personas asistieron a los cines durante ese mes. Detrás aparecen 2016, con 8,8 millones de espectadores, y 2019, con 8,6 millones. En el ranking de los últimos 31 julios, la temporada 2026 ocupa el puesto 24.

Las películas que lideraron julio

El ranking mensual confirmó una tendencia que se repite en cada receso invernal: las producciones familiares y las grandes franquicias fueron las principales responsables del movimiento en las boleterías. El liderazgo quedó en manos de Toy Story 5, que sumó 2.027.345 espectadores solo durante julio y ya acumula 3.613.307 entradas desde su estreno, consolidándose como la película más vista de 2026. El nuevo capítulo de la saga de Disney y Pixar encabezó la taquilla durante casi todo el mes hasta la llegada de Spider-Man: Un nuevo día en los últimos días de julio.

El segundo puesto fue para Minions & Monstruos, que reunió 989.908 espectadores desde su lanzamiento a comienzos del mes. Aunque tuvo un desempeño sólido, quedó lejos de los niveles alcanzados por entregas anteriores de una de las franquicias más exitosas del mercado argentino.

En el tercer lugar apareció La odisea, la nueva producción dirigida por Christopher Nolan, que convocó a 744.887 personas desde su estreno del 16 de julio y se convirtió en la película para público adulto con mejor desempeño del período.

Muy cerca quedó Spider-Man: Un nuevo día, que logró ubicarse cuarta con 526.938 entradas pese a haber llegado a los cines apenas dos días antes de finalizar el mes, un arranque que anticipa un fuerte rendimiento para agosto. El quinto puesto fue para Moana, cuya versión live-action vendió 425.684 entradas desde su debut, una cifra inferior a la obtenida por otras adaptaciones recientes de Disney.