Demócratas de EEUU aventajan a republicanos en economía; cae la popularidad de Trump: Reuters/Ipsos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Míchigan

​Por primera vez en casi una década, los estadounidenses consideran que los demócratas son mejores gestores de la economía que los republicanos, según una encuesta de ‌Reuters/Ipsos, que también reveló que la ‌aprobación del presidente Donald Trump cayó al 35%.

Los resultados del sondeo, entre el miércoles y el lunes, pusieron de manifiesto cómo la gestión económica de Trump -incluida el alza de precios de la energía por la guerra con Irán- podría lastrar las posibilidades de su partido en las elecciones legislativas de noviembre, que determinarán quién controlará el Congreso durante los próximos dos años.

El índice de aprobación presidencial de Trump cayó al 35%, ​desde el 37% de una ⁠encuesta anterior de Reuters/Ipsos del mes pasado, y el porcentaje de estadounidenses que ‌valoran positivamente su presidencia se sitúa a solo un punto porcentual del ⁠nivel más bajo de su mandato.

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Alrededor del 37% ⁠de los votantes registrados dijeron que el Partido Demócrata tiene un mejor enfoque de la economía estadounidense, frente al 36% que se decantó por el Partido Republicano. Otro 27% ⁠dijo no estar seguro o que otro partido lo haría mejor.

Los republicanos habían ​mantenido la ventaja en materia económica durante la mayor parte ‌del primer mandato de Trump, entre 2017 ‌y 2021, y durante los cuatro años de mandato del expresidente demócrata Joe ⁠Biden y hasta bien entrado el segundo mandato de Trump.

Una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó en mayo de 2017 otorgaba ventaja a los demócratas, aunque la pregunta se formuló de manera diferente, sin que los encuestados tuvieran la opción de responder que no ​estaban seguros o ‌que otro partido lo haría mejor.

La ventaja republicana en materia económica se ha ido deteriorando de forma constante durante el actual mandato de Trump, reduciéndose a cero en los últimos meses, a medida que las finanzas de los hogares estadounidenses se han visto afectadas por la escalada de los precios ⁠de la gasolina tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Trump ha afirmado que ordenó los ataques y el conflicto subsiguiente para desmantelar el programa nuclear de Irán, frenar su capacidad para atacar a sus rivales regionales y crear las condiciones para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes clericales. Sin embargo, los precios de la gasolina se han disparado más de un 25% desde que comenzó la guerra, y los ‌estadounidenses pagan, de media, más de un dólar adicional por galón en las gasolineras.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en línea y a nivel nacional, reveló que el 42% de los electores registrados votaría a un demócrata y el 37% a un republicano si los comicios se celebraran ahora.

Los independientes encuestados se decantaron por los demócratas frente a los republicanos por 12 ‌puntos porcentuales. Los republicanos defenderán sus estrechas mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

Aunque la encuesta ofrece una imagen del estado de ánimo político nacional, las elecciones ‌reales al Congreso de ⁠los Estados Unidos son más complejas. De los 435 escaños de la Cámara de Representantes, se espera que solo unas tres decenas sean ​reñidos, mientras que se prevé que unos ocho escaños del Senado sean realmente disputados.

La encuesta de Reuters/Ipsos recabó las respuestas de 4.505 adultos estadounidenses y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales.

Con información de Reuters