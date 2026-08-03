Ley de Tierras: Bullrich tuvo que retroceder y culpan a Sturzenegger por el costo político

El Gobierno tuvo que ceder ante la oposición por la ley de tierras y no logrará el objetivo por el que estaba obsesionado Federico Sturzenegger, creador del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye ese ítem. En el Gobierno hay enojos para con el ministro, al que culpan de generar "el ruido político que hubo con el tema".

El bullrichismo filtró que La Libertad Avanza aceptó incluir un tope del 25% a la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia. Así moderó la redacción previa del proyecto, que no establecía ninguna cifra máxima.

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Sturzenegger pretendía que no haya topes y aún no está de acuerdo con estas negociaciones. Se espera que este martes haya una conferencia de prensa a las 16 horas de Bullrich para explicar los eventuales cambios introducidos al texto del proyecto. Este nuevo número de 25% implica una flexibilización respecto a la ley actual de 2011, que determina que este tope de tierras rurales bajo propiedad de individuos o empresas extranjeras debe ser de un 15%, tanto a nivel nacional como por provincia y departamento.

El jueves se espera tratar este proyecto en el Senado. Afuera habrá una multitudinaria marcha en contra de la ley, en un momento donde aflora el sentimiento argentino, producto del Mundial reciente, la bandera de Malvinas y la campaña antiArgentina. El Gobierno espera más de cien mil personas en el Congreso y marchas en diferentes puntos del país. Un costo político enorme para Javier Milei.

Tensión en el Gobierno

En la Casa Rosada culpan a Sturzenegger por "obsesionarse con esta ley" cuando hay una movilización potente de la sociedad en contra del proyecto. "No es la primera vez que nos pasa con Federico", avisan en el Gobierno sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Una fuente de los libertarios en el Senado contó a El Destape: "Para Sturzenegger seguro pierde la esencia con esos cambios y eso no le gusta. Pato la quiere sacar como sea", afirmó una persona que conoce los pasillos de la Cámara Alta.

Este proyecto tuvo cruces desde el comienzo del debate hace semanas entre Bullrich y Sturzenegger. Es que la senadora desde el comienzo tuvo que negociar por una ley incómoda y complicada en el Senado, porque juega fuerte en cada provincia el tema y tuvo mucha oposición en cada distrito. Pero el ministro pidió ir a fondo.

La ley ya tuvo 17 borradores. La sesión del 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves, cuando el oficialismo buscará avanzar con esta ley que además incluye desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

Al día de hoy, hay internas en las cúpulas por este tema. Karina Milei respalda a Bullrich con sus negociaciones. Y Javier Milei quiere que salga la ley como la pidió Sturzenegger.