River, en crisis: perdió por 1 a 0 contra Rosario Central y está último en el Torneo Clausura.

River Plate agudizó su crisis y alcanzó su cuarta derrota consecutiva en este semestre: este domingo en el Estadio Monumental, el 'Millonario' cayó por 1 a 0 frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol de un partido disputado en el estadio Monumental fue convertido por el defensor Nicolás Otamendi, en contra, a los 27 minutos del primer tiempo.

Además, el 'Canalla', que logró su primera victoria en el certamen, cerró el partido con 10 hombres por la expulsión del defensor Emanuel Coronel a los 38 minutos de la segunda parte. Con esta nueva derrota, el equipo que dirige Eduardo Coudet permanece en el último puesto de la Zona B, sin puntos, e incluso habiendo salido de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual.

En la próxima fecha, el cuadro de Núñez, que se fue silbado por los hinchas, visitará a Tigre el sábado 8 de agosto, desde las 17:00, mientras que el equipo de Jorge Almirón será local de Aldosivi el viernes 7, a partir de las 19:30.

Video: el gol de Nicolás Otamendi en contra en la derrota de River

El resumen de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

El primer acercamiento de la visita estuvo en pie del volante Jaminton Campaz, que definió de volea un córner en el que el astro Ángel Di María había sacado la pelota del área, aunque su tiro se fue alto.

A los 20 minutos, luego de un desborde por izquierda del delantero Rafael Santos Borré, el atacante Facundo Colidio sacó la pelota del área para el remate lejano del volante Fausto Vera, que se fue por encima del travesaño.

A los 27 minutos llegó el primer gol de la noche, con una trepada por izquierda de Campaz y gran centro atrás en búsqueda del volante Alejo Cantizano, que no llegó a rematar porque el defensor Nicolás Otamendi empujó la pelota contra su propio arco. Tres minutos después, Di María bajó un centro con excelencia para habilitar a Cantizano, cuyo remate de primera salió desviado.

El “Millonario” tuvo la primera del complemento, cuando a Ledesma se le escapó entre las manos una pelota increíble, que le quedó servida dentro del área al volante Tomás Galván, pero el defensor Ignacio Ovando se anticipó a la jugada y cerró contra el arco libre, para evitar el gol.

En 24 minutos, un centro atrás desde la derecha fue rematado de primera por el delantero Lucas Beltrán, pero Ledesma pudo desviar su disparo con las piernas y terminó yéndose al córner. A los 31 minutos, Galván se asoció con el lateral Gonzalo Montiel, que dejó la pelota atrás para que defina el volante Juan Cruz Meza, aunque el disparo del juvenil se fue por encima del travesaño.

River volvió a perder de local y no encuentra el rumbo.

Rosario Central se quedó con un hombre menos solo un minuto después, luego de una patada muy dura del lateral Emanuel Coronel sobre Galván, en un sector externo al campo de juego, que le valió la segunda amarilla.

Chau River: uno de los 11 jugadores marginados del "container" se va a Europa ahora

River Plate le dice adiós y se desprende de uno de los once jugadores marginados, que se entrenan apartados del plantel profesional en el predio de Cantilo. Apenas horas antes de que el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet reciba a Rosario Central en el estadio Monumental, la institución presidida por Stéfano Di Carlo decidió que el juvenil Santiago Lencina se marche ahora mismo en el mercado de pases.

El mediocampista ofensivo de apenas 20 años, que había empezado muy bien durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, luego perdió demasiado terreno en la Primera del "Millonario". De hecho, el zurdo tuvo el bajón normal que suelen tener los chicos de su edad y quedó muy relegado en la consideración, tanto del "Muñeco" como del "Chacho".