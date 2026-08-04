Tenembaum se hartó de Milei y contó lo que el Gobierno quería ocultar: "Tanques"

Tenembaum se hartó de Milei y contó lo que el Gobierno quería ocultar.

Ernesto Tenembaum criticó con dureza a Javier Milei luego de que el Presidente denunciara haber sido víctima de un supuesto intento de golpe de Estado. El periodista rechazó esa interpretación y afirmó que el mandatario presenta mecanismos institucionales propios de la democracia como si fueran acciones destituyentes.

En Radio con Vos, Tenembaum puso en duda la afirmación de Javier Milei sobre un supuesto intento de golpe de Estado y sostuvo que no existieron hechos que permitan caracterizar la situación de esa manera. "Trataba de recordar si hubo tanques en la calle, si hubo pedradas, si hubo una manifestación violenta, si hubo algo que a vos te refiera a un golpe de Estado. Vas a ver que no hubo nada", afirmó.

Luego analizó uno de los argumentos utilizados por el Presidente para justificar esa denuncia. Según Tenembaum, Milei habló de "como 40 leyes para vulnerar el equilibrio fiscal", aunque consideró que esa cifra no se corresponde con lo ocurrido. "Primero, no fueron 40 leyes, deben haber sido dos o tres leyes", señaló.

Tenembaum se hartó de Milei y contó lo que el Gobierno quería ocultar.

"Transforma instrumentos de la democracia en un golpe de Estado"

El periodista remarcó que la aprobación de proyectos en el Congreso forma parte del funcionamiento normal del sistema democrático, incluso cuando esas iniciativas son rechazadas por el Poder Ejecutivo. "Una ley es parte del equilibrio democrático. Alguien puede votar una ley, por ejemplo, para defender a la universidad, a los jubilados o a los discapacitados. Eso entra dentro del juego democrático. No es un golpe de Estado", sostuvo.

Como conclusión, Tenembaum advirtió sobre el impacto institucional de ese discurso. "El problema acá es que él transforma instrumentos de la democracia en instrumentos de un golpe de Estado. Entonces, si la democracia es golpista, no hay por qué defenderla", concluyó.