Zapatillas y camisetas con descuentos de hasta un 70%: las ofertas de Dexter para aprovechar

En este contexto de crisis económica, Dexter -la tienda que agrupa las principales marcas de indumentaria deportiva- lanzó una campaña de descuentos de hasta un 70% en una amplia variedad de productos.

La promoción incluye zapatillas, camisetas, botines, ropa de entrenamiento y accesorios, con rebajas que pueden llegar hasta el 70% en artículos seleccionados.

Ofertas destacadas en la tienda online

Entre las ofertas más atractivas se destacan los botines de fútbol, que pueden encontrarse desde los $80.000 en algunas versiones, con descuentos significativos sobre el precio de lista.

Las zapatillas para running y entrenamiento también tienen rebajas de hasta el 60%, lo que permite acceder a modelos de alta gama a precios mucho más accesibles. Las camisetas de equipos y ropa deportiva completan el catálogo de ofertas, con descuentos que en algunos casos superan el 50%.

Financiación en cuotas sin interés y envío gratis

Además de los descuentos, Dexter ofrece la posibilidad de financiar las compras en cuotas sin interés con las principales tarjetas de crédito. Esta opción es ideal para quienes quieren aprovechar las ofertas sin que el bolsillo sufra demasiado. Las compras superiores a cierto monto también pueden acceder al envío gratis a todo el país, lo que suma un ahorro extra.

Marcas participantes y variedad de productos

La campaña de descuentos incluye primeras marcas como Adidas, Nike, Puma, New Balance, Reebok y Under Armour. Hay productos para todas las disciplinas: running, fútbol, entrenamiento funcional, yoga, ciclismo y más. Desde zapatillas de última generación hasta conjuntos deportivos completos, el catálogo de ofertas es amplio y variado.

Cómo aprovechar las ofertas de Dexter

Para acceder a los descuentos, solo hay que ingresar al sitio web de Dexter (www.dexter.com.ar) y navegar por la sección "Sale" o "Ofertas". Allí se pueden filtrar los productos por marca, categoría, precio y talla para encontrar exactamente lo que se busca.

Las ofertas están disponibles tanto en la tienda online como en las sucursales físicas, aunque los mejores descuentos suelen encontrarse en el canal digital.

Una oportunidad para renovar el guardarropa

Con descuentos de hasta el 70%, cuotas sin interés y envío gratis, la campaña de Dexter es una oportunidad única para renovar el guardarropa deportivo sin gastar de más. Ya sea para correr, jugar al fútbol, entrenar en el gimnasio o simplemente para lucir un look deportivo de primera marca, las ofertas de Dexter llegan en el momento justo.

No dejes pasar esta oportunidad y aprovechá los precios más bajos del año en indumentaria y calzado deportivo.